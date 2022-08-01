Geleneksel Gediz Tarhana Festivali Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konseriyle sona erdi

Kütahya’nın Gediz İlçesinde 18’ncisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali’nin son gününde Musa Göçmen Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinliklerinin son gününde Musa Göçmen Senfoni orkestrası sahne alırken Gedizliler doyasıya eğlendi.

Barış Manço, Cem Karaca gibi Türk Rock Müziğinin önemli isimlerine ait şarkılarının ve yabancı şarkıların seslendirildiği gecede Gedizli müzikseverler müziğe doydu.

Gediz Açık Hava Sahnesini tıklım tıklım dolduran vatandaşlar keyifli bir gece geçirdi. Konserin bitimiyle sahneye gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a hediye takdiminde bulundu. Konserin ve Festivalin organizasyonunda çok büyük emeği olan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teşekkür eden MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş, “Musa Göçmen ve ekibini ikinci kez dinliyorum. Anadolu’nun ezgilerini o kadar güzel bir şekilde bize yansıtıyorlar ki kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Zaten buradaki coşku fazlasıyla yetiyor. Kendilerine teşekkür hediyesi vermek istiyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

1.5 saat süren ve müzik severlerin yoğun katılım sağladığı program, vatandaşların hafızalarında hoş bir seda bıraktı.

Programının sonun da sahneye çıkan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Musa Göçmen ve ekibine teşekkür etti.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Bu güzel yaz akşamında Gediz Belediyemizin davetini kırmayarak bizleri onurlandıran ve bu harika geceyi bizlere yaşatan ‘Musa Göçmen ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sanatçılarımızı ilçemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gediz’imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daha nice güzel programlarla Gediz’imizi ve hemşerilerimizi kıymetli sanatçılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Keyifli dakikaların yaşandığı konser, Gedizlilerin Musa Göçmen ve Senfoni Orkestrasıyla fotoğraf çekiminin ardından, havai fişek gösterisiyle son buldu.

(RB-EFE)