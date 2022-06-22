Geleneğin ustaları kayıt altına alınarak destekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu bu yılki ilk toplantılarını tamamladı. Bakanlığa bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan kurul toplantısında, 290 usta “Sanatçı Tanıtma Kartı” almaya hak kazandı.

Akademisyenler, uzmanlar ve miras taşıyıcılarından oluşan Değerlendirme Kurulu, geleneksel el sanatlarından Türk süsleme sanatlarına, müzikten geleneksel tiyatroya, aşıklık geleneğinden halk şairliğine kadar birçok alanda 500’ye yakın başvuruyu değerlendirdi.

Kurul değerlendirmeler sonucunda, icra ettiği sanatı geleneksel aktarım yöntemleriyle öğrenen ve öğretebilen, ilgili alanlarda geleneksel ve tarihi bilgiye sahip olan ve sanatında belli bir olgunluğa erişmiş eserler ortaya koyabilen 290 ustaya Sanatçı Tanıtma Kartı verilmesini ve Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilmesini kararlaştırdı.

Böylelikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıtlı miras taşıyıcısı sayısı toplamda 5 bin 270’e yükseldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, sanatçı tanıtma kartına sahip olan kişilerin, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, fuar ve festival gibi kültürel etkinliklere gönderilerek desteklendiğini, böylelikle de miras taşıyıcılarının adeta bir kültür elçisi olarak ülkenin kültürel diplomasisine katkıda bulunduğunu belirtti.

Ayrıca kart sahibi miras taşıyıcılarının Bakanlık tarafından farklı kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği destekleme projelerinden de yararlanmalarına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden İbiş, şöyle devam etti:

“Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kültürel miraslarımızın genç kuşaklar tarafından daha derin bir şekilde algılanmasına ve ülkemizin sahip olduğu kadim kültürel değerlerin yurt içinde ve yurt dışında daha çok tanınmasına vesile oluyor; ülkemizin kültür ekonomisinin ve kültürel diplomasimizin gelişmesine de ayrı bir katkı sunuyoruz”

2022 yılı Mayıs/Haziran Dönemi Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulu sonuçlarına https://aregem.ktb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.