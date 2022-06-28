Geleceğin sanatçılarından GKM elemelerine yoğun ilgi

Sahnelerin yeni yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi (GKM) Oyunculuk Akademisi’nde, ilk kur atölye çalışmalarının ardından seçme heyecanı yaşandı. Adayların başarılı performansları, usta oyunculardan takdir gördü.

GKM Oyunculuk Akademisi’nde ilk kur atölye çalışmalarını başarıyla tamamlayan 110 öğrenci, yeni eğitim dönemi seçmeleri için ter döktü. Tiyatro ve sinemanın usta isimleri İpek Tuzcuoğlu, Cem Kurtoğlu, Merve Erdoğan, Kerem Muslugil ve Seslendirme Sanatçısı Tugay Erverdi’den oluşan jüri karşısına çıkan gençler, performanslarını sergiledi. Seçmelerin ardından yeni döneme kabul edilen 80 öğrenci, Eylül ayında başlayacak eğitimlere katılacak. Öğrenciler, Haziran ayına kadar sürecek olan kursta, usta isimlerden şan, diksiyon, tiyatro tarihi, dans eğitimi, oyunculuk ve kamera önü oyunculuğu gibi eğitimler alacak.

“Çok yetenekli arkadaşlar var”

GKM Oyunculuk Akademisi ekibinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İpek Tuzcuoğlu, “İki aylık atölye çalışmalarımız oldu ve öğrencilerimizi seçtik. Bugün de onlar için çok heyecanlı bir gün. Çünkü konservatuara giriş sınavı gibi aslında bu. Tabi ki burada öncelikle Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne, Belediye Başkanına, yardımcılarına, sanatıyla ilgili olan her birimdeki tüm dostlara çok teşekkür ediyoruz. Bendeniz de bu ekipte olduğum için ayrıca çok mutluyum. Çok yetenekli arkadaşlar var. Eylül ayında GKM konservatuarımız başlıyor. Bizim 80 kişilik bir sınıfımız olacak, yani 4 ayrı atölyemiz olacak, oyunculuk sınıflarımız ve bir sene boyunca onları yetiştireceğiz elimizden geldiğince. Bir çocuk oyunumuz olacak, sonra bir mezuniyet oyunumuz olacak. İnşallah her şey yolunda giderse, Allah da nasip ederse, devamında yıllarca GKM tiyatro olarak devam etsin istiyoruz” dedi.

“Gaziosmanpaşa Belediyesi, böyle bir fırsatı yaratıyor gençlere”

Gençlerinin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmanın çok önemli olduğunu söyleyen Cem Kurtoğlu, “Gençlerimize olanak tanımak lazım. Herkesin içinde bir ışık var, çeşitli dallara yönelik ama sanata yönelik de gerçekten çok yetenekli gençlerimiz var. İşte bu gençlere de fırsat tanımak gerekiyor. İşte Gaziosmanpaşa Belediyesi de sağ olsun böyle bir fırsatı yaratıyor gençlere, böyle güzel mekanlar açarak. Gerçekten yani Atatürk’ün de söylediği gibi; ‘Sanatsız kalmış bir milletin damarlarından biri kopmuş demektir.’ Sanata önem vermemiz lazım. Aslında bu meslekte, biraz televizyonlardan da kaynaklanan, herkes bir an önce artist olup, meşhur olmak istiyor. Ama bu bugün gördüğümüz gençlerde pek öyleleri yok. Onlar gerçekten tiyatro yapmak istiyor, gerçekten sahneye çıkmak istiyor. Yani artist olmak istemiyor, meşhur olmak istemiyor çoğu. Bu da çok önemli bir şey” diye konuştu.

“Elemelerden geçen arkadaşlarımızla yolumuza profesyonel olarak devam etmek istiyoruz”

Oyuncu seçmelerinde çok titiz davrandıklarını ve iyi bir ekip oluşturacaklarını dile getiren Merve Erdoğan, “Güzel bir seçme yapmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar bizim için sadece öğrenciler değil aynı zamanda meslektaşlarımız, sahne arkadaşlarımız olacakları için adaletli bir seçme yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de ince inceleyip, sık dokuyoruz. Şu ana kadar güzel gidiyor. Çok heyecanlandıran adaylar var bizi tabii ki. Bakalım, inşallah sonucunda güzel bir ekip oluşturacağız giren arkadaşlardan. Bundan sonraki süreç de zaten bizim için çok yoğun geçecek. Yani Eylül ayında başlayacak olan kursumuzla beraber oyun çalışmalarımız başlayacak. Meslek sahibi olmak kolay olmuyor. O yüzden bayağı yoğun bir programımız var. Sonrasında yine bu eğitimdeki elemelerden de geçen arkadaşlarımıza zaten yolumuza profesyonel olarak devam etmek istiyoruz. Bundan sonraki süreç için de çok heyecanlıyız aslında merakla Eylül’ü bekliyoruz” ifadelerini kullandı.