Geleceğin oyuncuları sanatçılardan eğitim alacak

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, oyunculuk ve yazarlık atölyesi Erbulak Evi ile iş birliği yapıyor. Yapılan işbirliğiyle çocuklar Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal, Dağhan Külegeç gibi sanatçılardan ders alacak.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, Erbulak Evi ile yaptıkları iş birliği ile Oyunculuk Okulu öğrencileri KidZania Tiyatrosu’nda uygulamalı eğitimler alacak. Kasım 2021- Nisan 2022 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri gerçekleşecek Oyunculuk Okulu’nda eğitim alacak çocuklar; maske, mesafe, minumum temas ve maksimum hijyen kurallarına göre düzenlenmiş Tiyatro Salonu’nda eğitim alacak. Çocuklar, aynı zamanda Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal, Dağhan Külegeç gibi sanatçılarından ders alırken, dans edip şarkı söyleyecek ve sahne üstünde doğaçlama yapacaklar.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur ile Erbulak Evi’ni temsilen Dağhan Külegeç, imzalanan protokolle Oyunculuk Okulu projesini hayata geçirmek için işbirliği yapıldı. Ebru Timur, “Uzun vadeli bir iş birliğine imza atarak, çocukların sahnede olmaya teşvik edip, sahnede olmanın kattığı kendini ifade edebilme, özgüven, performans göstermek gibi becerileri kazanmasını amaçlıyoruz. Çocuklara katkı sunacağına inandığımız programın örnek olmasını dilerim” dedi.

Timur sözlerine şöyle devam etti: “Araştırmalarımızın sonuçlarında gördük ki günümüz çocukları yani Alfa neslinin zihni, önceki nesillere nazaran daha farklı şekilde çalışıyor. Bu da o çocukların fiziksel aktiviteye daha çok ihtiyaç duyacağı, bu tip deneyimleri daha eğlenceli, daha interaktif olmasının önemli olduğunu gösteriyor. Pratik ederek dış dünyayı anlamaları ve bu pratikleri başka anlarda da kullanmaları ve bunu eğlenerek yapabilmeleri çok kıymetli hatıralar edinmelerini sağlayacak. Bu zor günlerde sosyal varlıklar olarak yine insanlarla birebir etkileşime girmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bir araya geleceğimiz güvenli ve sağlıklı alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Fiziki mesafeye göre oturma düzenini belirlediğimiz ve düzenli olarak dezenfekte ettiğimiz tiyatro salonumuzda, usta sanatçıları tiyatroya meraklı çocuklarla kendi sahnemizde görecek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz”.

Dağhan Külegeç ise, “Ülkede sanata ilgili çocukların gelişmesine, sanatın teşvik edilmesine katkıda bulunmak hem mesleğimize hem de toplumumuza karşı bir görev bizim için. Çok mutluyuz” diye konuştu.