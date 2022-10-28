Geleceğin mühendisleri tarihi Harput’u gezdi

Elazığ Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) öğrenim gören öğrenciler, tarihi Harput Mahallesini gezdi.

FÜ İnşaat Mühendisliği Öğrenci (FİMU) Topluluğu, şehre ilk kez gelen öğrencilere Harput’u gezdirdi. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte ülkenin dört bir tarafından kente gelen öğrencilerin Elazığ’ı tanıması amacıyla yapılan etkinlik çerçevesinde öğrenciler tarihi mahalleyi gezdi. Araştırmacı Yazar Sedat Çağlayan rehberliğinde Elazığ’ın tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle ihtişama sahip olan Harput, ziyaretçi öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren FİMU Topluluğu Başkanı Oğuz İsmail Çak, “FİMÜ topluluğu olarak Harput’a sosyal etkinlik düzenledik. Burada Sedat Çağlayan hocamızla birlikte Harput tarihini, musikisini anlatmak ve Harput’u gelecek nesillere aktarmak için güzel bir etkinlik oldu. İl dışından gelen öğrenci arkadaşlarımıza Harput’u daha güzel anlatmak, daha güzel tanıtmak ve kendi memleketlerine gittikleri zaman tekrar Harput’a gelmelerini sağlamak amacıyla güzel bir tanıtım gezisi düzenledik” dedi.

Öğrencilere rehberlik eden Araştırmacı Yazar Sedat Çağlayan, “Harput’u beraber gezdik. Gezimize kayabaşından başlayıp musiki müzemize kadar geldik. Buradaki arkadaşlarımıza Harput’u tanıtmaya gayret ettim. Gençlerimiz de geziden memnun kaldılar” diye konuştu.

Verimli bir gezi gerçekleştirdiklerini ifade eden FÜ İnşaat Mühendisliği’nde öğrenim gören Kevser Yaren Yılmaz, “Elazığlıyım ama gezip görmediğim yerlere arkadaşlarımla birlikte gezip görmek bana çok farkı şeyler kattı. Çok güzel bir aktiviteydi. Bilmediğim yerleri rehberimize sordum ve bilgi verdi. Bu yüzden aydınlandığımı hissediyorum” şeklinde konuştu.

Harput’u beğendiklerini dile getiren FÜ öğrencilerinden Azat Kaya ise Harput’ta yapılan yeniliklerle gezi alanlarının da olmasının kendilerini memnun ettiğini kaydetti.