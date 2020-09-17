Geleceğin medyacıları Yeşilçam’ın gölgesinde yetişecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye’nin medya temalı ilk gençlik merkezi Akademi Beyoğlu, geleceğin medyacılarını yetiştiriyor.

Türkiye’nin 81 ilinde 345 gençlik merkezi vasıtasıyla gençlere kendilerini geliştirme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’nin medya temalı ilk gençlik merkezini İstanbul’da kurdu. Dijital çağın gereksinimlerine uygun şekilde tasarlanan Akademi Beyoğlu’nda radyo-TV stüdyosu, ses kayıt, portatif sahne, yazılım kodlama, siber güvenlik, web ara yüz, network sistemleri, dijital TV laboratuvarı, dijital radyo laboratuvarı, robotik kodlama atölyesi, greenbox, E-Spor gibi çok sayıda uygulama laboratuvarları ve atölyeler bulunuyor. Akademi Beyoğlu’nda Görsel Sanatlar ve Sahne Atölyesi’nde fotoğrafçılık, halk dansları, kaligrafi, karikatür ve mizah, kukla atölyesi, tiyatro eğitimleri verilirken, Kişisel Gelişim Atölyesi’nde diksiyon ve spikerlik, münazara, drama, işaret dili, girişimcilik, sosyal medya yönetimi dersleri veriliyor. Tüm bunların yanı sıra kişisel gelişim kursları, etkili ve hızlı okuma, yabancı dil eğitimi ve üniversite hazırlık kursları başta olmak üzere birçok konuda eğitimler de verilecek.

Akademi ayrıca mini sinema salonu, müzik odası ve çok amaçlı salon ile söyleşi, panel gibi kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Merkezde gençlerin hem kahve içip hem kitap okuyabilecekleri Akademi Kafe de bulunuyor.

Korona virüs nedeniyle eğitimler çevrimiçi platform üzerinden yapılıyor

Akademi Beyoğlu Gençlik Merkezi, uygulamalı medya eğitimlerinin birinci döneminde gençlere ücretsiz kamera çekim teknikleri, video kurgu, grafik tasarım ve fotoğrafçılık gibi eğitimler veriyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitimler çevrimiçi platform üzerinden yapılıyor. Medya Arkası üst başlığında temel kurgu ve video teknikleri, yazarlık, fotoğrafçılık, dijital tasarım, haberleri okuma kılavuzu, diksiyon ve spikerlik, YouTube atölyesi alanlarında uzaktan eğitim yoluyla dersler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili olarak Türkiye’nin dünyada genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerin başında geldiğini belirterek, “Ülkemizin bu potansiyelini doğru değerlendirmek adına çalışıyoruz. Gençlerimize sporda, bilimde, sanatta, teknolojide kısaca her alanda destek veriyoruz. Onlara iyi bir rehber, iyi bir yol arkadaşı olma gayretindeyiz. Medya temalı Gençlik Merkezimizde sinema, müzik ve medya alanında eğitimler veriyoruz. Gençler burada modern stüdyolar ve atölye ortamında pratik kazanma şansı yakalıyorlar. Gençlerimizi her şeyin çok hızlı değiştiği bir dünyada geleceğe güçlü hazırlamak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.