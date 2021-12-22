Geleceğin kütüphanecilerinden Sincan Millet Kıraathanelerine tam not

Ankara Üniversitesi öğrencileri, Sincan Belediyesi Millet Kıraathanelerini ziyaret etti.

Sincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri ve kütüphaneleri Ankara Üniversitesi öğrencilerinin ilgi odağı oldu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi’nde okuyan öğrenciler Sincan Millet Kıraathanelerini ziyaret ederek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile bir araya geldi.

Son zamanda kütüphanecilik konusunda başarılı uygulamaları ile öne çıkan Sincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri ve kütüphanelerinin Ankara Üniversitesi’nden ziyaretçileri vardı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile birlikte Sincan’da bulunan kütüphaneleri inceledi.

Gençlere yönelik projeleriyle adından söz ettiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, öğrencilerle bir araya gelerek kitap ve kütüphane üzerine sohbet etti. Özellikle akademik alanda formasyon alan gençlerin Sincan Millet Kıraathaneleri ve kütüphanelerine olan ilgisinden dolayı memnuniyetini belirten Ercan, öğrencilere ziyaretleri için teşekkür etti.