Geçmişte kervanlar tüketiyordu şimdi kış aylarının vazgeçilmezi

Mardin’de vatandaşlar tarihte Mezopotamya topraklarında kervanların vazgeçilmez yiyeceği olan "peksimet ekmeği"ne yoğun ilgi gösteriyor.

Tarihte Mezopotamya topraklarında kervanların vazgeçilmez yiyeceği olan peksimet ekmeği, Mardin halkının yoğun ilgisini görüyor. Fırında kurutularak hazırlanan peksimet, 6 ay kadar bozulmayacak şekilde hazırlanıp sofraların vazgeçilmezi olmayı başarıyor. Kilosu 20 liradan satışa sunulan ekmek, soğuk havaların etkisiyle tadından hiçbir şey kaybetmiyor. Fırınlarda özenle hazırlanan peksimet, kış aylarında daha çok tüketiliyor.

"Uzun ömürlüdür, 6 ay hiçbir şey olmadan durabiliyor”

Peksimet ekmeğinin somun ekmekten daha çok rağbet gördüğünü belirten fırın işletmecisi Mehmet Cengiz, “2 çeşit peksimet ekmeğimiz var. Bir ince, birde kalın peksimetimiz var. İnce olanın bir gün önceden hamuru yapılır ardından kızartma işlemi yapılır. Ertesi gün kesilip saçlara dizilir ve hazır hale gelir. Kalın olanın ise sabahtan hamuru yapılır, satır ile kesilir ardından fırınlanır ve hazır hale gelir. Önce ki gün 15 dakika kızartılması yeterli, bir sonraki gün ise 30 dakika kızartılması yeterlidir. Günlük olarak tüketiliyor, neredeyse normal ekmeğin yerini almış durumda. Uzun ömürlüdür, 6 ay hiçbir şey olmadan durabiliyor" dedi.

Kış aylarında ekşimesi daha yavaş olduğundan dolayı kış aylarında daha dayanıklı olduğunu aktaran Cengiz, "Mezopotamya, kervan yollarının üzerinde olduğu için kervanlar peksimeti tercih ediyordu. Uzun yollarda daha dayanıklı olması kervanların tercih etmesine neden oluyordu. Buradan hacca gidenler de yanlarında götürüyordu. Ekmeğin ömrü kısa olduğu için peksimet daha çok tercih ediliyordu. Eskiden kervanlar çok tüketiyordu şuanda kış aylarında daha çok tüketiliyor” şeklinde konuştu.