Geçmişin Sesi: Amida Konserlerinin 5’inci serisi kadınlar için

Tarihi kültürel mekanlarda çekimleri yapılarak dijital ortamda izleyicilere sunulan Amida Konserleri serisinin 5’incisi Diyarbakır ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) AB Bilgi Merkezi ve DTSO Kadın Meclisi işbirliğinde Ergani Çayönü Hilar Mağaralarında düzenlendi. Kardeş Türküler kadın solistleri ile Ma Müziğin kadın grubunun birlikte yer aldığı konser 7 Mart 2021 Pazar günü DTSO sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Hilar Mağalarında çekimleri yapılan konser hakkında DTSO Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Meryem Özdemir Ok bilgi verdi. Özdemir Ok, konserin Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edildiğini, DTSO Kadın Meclisi ve AB Bilgi Merkezi ile işbirliği içinde organize edildiğini söyledi. Ok, daha önce Hasuni Mağaraları, Zerzevan Kalesi, Eğil Kalesi ve Suriçi Ermeni Kilisesinde düzenlenen konserlerin büyük ilgi gördüğünü ve projenin hedeflerine ulaştığını aktardı. Özdemir Ok, “Dijital konserler ile temel amacımız kentin tarihi kültürel değerlerinin tanıtımıydı. Tarihi yapıları soyut kültürel değerlerimiz, müzik kültürümüz, ezgilerimiz, stranlar ile aktardığımız yaşanmışlıklarımız, yöresel kıyafetlerimiz ve enstrümanlarımız ile birlikte tanıtmak istedik. Her konserde de farklı sanatçılar ile özellikle Kürtçe dilinin zenginliğini, Mezopotamya coğrafyasının kültürel zenginliğini aktarmak istedik. Ermeni Kilisesi ve Hilar Mağaralarında düzenlediğimiz konserlerde de farklı dillerden ezgilere yer verdik ve bu coğrafyanın geçmişten bugüne beşiklik ettiği kültürleri ve bir arada yaşayan günümüze kadar var olan değerleri aktarmak istedik. Konserler büyük ilgi gördü. Bu şekilde projeyi tasarlarken ki hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim” dedi.

Özdemir Ok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için organize ettikleri konser için özellikle Hilar Mağaralarını seçtiklerini ifade ederek, “Ergani Çayönü ve Hilar Mağaraları ilk buğdayın ve mercimeğin yetiştirildiği, hayvanların evcilleştirildiği ve neolitik dönemin izlerini taşıyan 10 bin yıllık geçmişe sahip kentin en önemli tarihi kültürel mekanlarından biri. Kadın emeğinin izlerini taşıyor. Dolayısıyla kadınların uygarlığın ilk şekillendiği bu tarihi kültürel mekanda bir araya gelmesi ve bu konseri organize etmesi oldukça anlamlı ve değerli” diye konuştu.

“Konseri kadınlara adıyoruz”

Konserin bu serisini tüm kadınlara ithafen gerçekleştirdiklerini belirten DTSO Kadın Meclisi Sözcüsü Seda Berekatoğlu, kadınların tarihten günümüze kadar toplumun inşasında önemli rol oynadıklarını, ancak günümüzde ciddi eşitsizliklerle karşı karşıya olduklarını ve emeklerinin görünür olmadığını söyledi. Berekatoğlu, “Günümüzde kadınların emeği hala görünür değil. Kadına yönelik şiddet en temel sorunumuz ve her güne yeni kadın cinayetleri ile uyanıyoruz. Kadınlar ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yeterince yer alamıyor. Bunun önünde oldukça ciddi engeller bulunmakta.

Pandemi döneminde kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddette ciddi artışlar yaşandı. Kadınlar pandemi nedeni ile ev içinde daha çok iş yükü ve psikolojik baskı ile karşı karşıya kaldılar. Pandemi koşullarının devam ettiği bu dönemde DTSO Kadın Meclisi olarak kadınlara ulaşabilmek adına bu konseri organize ettik. Konser için toplumsal cinsiyet eşitliği için projeler geliştiren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden destek aldık. Amida Konserlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu serisini tüm kadınlara adıyoruz” şeklinde konuştu.