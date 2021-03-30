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GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE ( ANY DAY ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR OYUNCULARI KİMLERDİR?

İşlediği suç yüzünden uzun süre hapis yatıp yeni çıkan bir boksörün, geçmişin pişmanlıklarıyla birlikte kendini değiştirerek yeni bir hayat kurma çabaları. Geçmişin belalarından kurtulmak onun için zor olacak.

Kültür Sanat 30.03.2021, 12:23
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GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE ( ANY DAY ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR OYUNCULARI KİMLERDİR?

GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE ( ANY DAY )
YAPIM YILI: 2015
YÖNETMEN: RUSTAM BRANAMAN
OYUNCULAR: SEAN BEAN, EVA LONGORIA, KATE WALSH

İşlediği suç yüzünden uzun süre hapis yatıp yeni çıkan bir boksörün, geçmişin pişmanlıklarıyla birlikte kendini değiştirerek yeni bir hayat kurma çabaları. Geçmişin belalarından kurtulmak onun için zor olacak.

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