GEÇİT YOK ( THE LAST STAND ) FİLMİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

GEÇİT YOK ( THE LAST STAND )

YAPIM YILI: 2013

YÖNETMEN: JEE-WOON KIM

OYUNCULAR: ARNOLD SCHWARZENEGER, FOREST WHITAKER, JOHNNY KNOXVILLE





Los Angeles Polis Departmanı’nın başarılı şeriflerinden olan, narkotik uzmanı Ray Owens'ın kaderi işlerin ters gittiği bir operasyonda allak bullak olur. Yaşanan talihsiz olay sonrası vicdan azabı çeken Owens,LA'yi terk eder ve SommertonJunction adlı küçük bir sınır kasabasına atanır. Burada ne kadar suç varsa onları çözmeye kendisini adayan Owens için işler tam yoluna girmişken, en azılı uyuşturucu mafyasının lideri GabrielCortez, FBI’ın elinden kaçınca, şerifin huzurlu günleri de çabuk sonlanacaktır. Owens her ne kadar bu işin dışında kalmak istese de sonunda kendisini ve küçük ekibini, arkasına soğukkanlı bir grup gangsterin de desteğini alan Cortez'in peşinde bulur...

OYUNCULAR:

ARNOLD SCHWARZENEGER

FOREST WHITAKER

JOHNNY KNOXVILLE