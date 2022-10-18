Gazze’de "6. Kırmızı Halı İnsan Hakları Film Festivali"

Kırmızı Halı İnsan Hakları Film Festivali’nin, Gazze Şeridi ve Batı Şeria arasındaki Holst Kültür Merkezinde Arap ve Filistin işbirliği ile bu yıl altıncısı gerçekleşti.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Kırmızı Halı İnsan Hakları Film Festivali, Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasındaki Holst Kültür Merkezi’nde Filistin ve Arap işbirliğiyle gerçekleşti. Festivalin bu yılki sloganı ise Gazze’nin İsrail tarafından işgaline ve insan haklarına yönelik işlenen suçların üzerinin örtülmesine tepki olarak "hala varız" anlamına gelen "Shofuna" oldu.

Gösterilerle ve danslarla başlayan festivalde, Gazze Belediye Başkanı Yahya El-Sarraj açılış konuşması yaptı. Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden El-Sarraj, İsrail kuşatmasının kaldırılmasını talep ederek, dünyayı Filistinlilerin çektiği acılara son vermeye çağırdı. El-Sarraj, Gazze’nin dünyaya çok şey sunabileceğini, Gazze’nin yaşanmaya değer bir yer olduğunu ve Filistin halkının daha iyisini hak ettiğini ifade etti.

Festivale 300 film katıldı

Festivale, 60 ülkeden 300 film katılırken, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaları konu alan filmlerin yanı sıra insan haklarına değinen 43 filmin gösterimi yapıldı.

Öte yandan festival, ilk kez 2015 yılında Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye’de İsrail saldırısında yıkılan evlerin arasında gerçekleştirilmişti.