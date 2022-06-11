Gaziosmanpaşa’da “Mezuniyet Festivali” düzenlendi

Gaziosmanpaşa’da liseden mezun olan öğrencilere özel “Mezuniyet Festivali” düzenlendi. Festival kapsamında Kolpa ve Yaşlı Amca konser verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından lise son sınıf öğrencilerine özel “Mezuniyet Festivali” düzenlendi. Belediye Bahçesi’nde düzenlenen programda Kolpa ve Yaşlı Amca konser verdi. Gaziosmanpaşa’da bulunan 5 bin lise son sınıf öğrencisi başta olmak üzere ilçedeki gençler ve aileleri de etkinliğe akın etti. “Mezuniyet Festivali”nde öğrenciler müzik eşliğinde coşarak gelecek hafta girecekleri üniversite sınavının stresini üzerinden atmaya çalıştı. Aynı zamanda festivale katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, okullarından birincilikle mezun olacak olan öğrencilere plaket takdiminde bulundu.

“500 bin nüfusumuz var. Bunun yaklaşık 100 bini gençlerden oluşuyor”

Konser öncesinde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bu yıl değişik bir etkinlik yapalım dedik. Birkaç ay öncesinden itibaren okulları, özellikle mezun olacak lise son sınıf öğrencilerini ziyaret ettik. Birçok okul, mezuniyet etkinliği yapma talebinde bulundu. Bir yandan pandemiden kurtulmuş olmanın hasreti, bir yandan sınav öncesi bütün okullarda bu etkinliği yapmanın zorluğu, bir yandan az olan katılımcılarla bu motivasyonun yakalanamayacak olması Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaptık. Mezun olacak genç arkadaşlarımız öncü ve önde olmak üzere tüm gençleri mezuniyet festivali yaparak davet edelim dedik. Gaziosmanpaşa ilçesi her geçen yıl nüfus olarak gençleşiyor. Şu anda 500 bin nüfusumuz var. Bunun yaklaşık 100 bini gençlerden oluşuyor. 5 bine yakın lise son sınıf öğrencimiz var. 5 bin genç demek; 5 bin doktor, hukukçu, psikolog demektir. Önümüzdeki hafta girecekleri sınavın heyecanıyla burayı doldurdular” açıklamasında bulundu.

Böyle bir etkinlik yapıldığı için mutlu olduğunu belirten Tuğba Doğan, “Etkinlik ve ortam, çok güzel. Belediyenin dağıttığı şeyler de çok iyi oldu. Arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Heyecanla sahneye çıkmalarını bekliyorum” şeklinde konuştu.

Arkadaş grubuyla geldiğini söyleyen Muhammet Taha Aktaş, “Gaziosmanpaşa Belediyesi, güzel bir etkinlik yapmış. Gurur duyuyorum. Herkes eğleniyor, çok iyi. Yaşlı Amca ve Kolpa çıkacak. Ben Kolpa’yı daha çok seviyorum” dedi.