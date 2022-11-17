Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu

Gaziantep kent merkezi ve Yavuzeli ilçesinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sis araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yoğun sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Yüksek kesimleri kaplayan yoğun sisten dolayı sürücüler farlarını yakarak trafikte güçlükle ilerledi. Yoğun sisten dolayı ana caddelerde trafik yoğunluğun arttığı gözlenirken sürücüler kontrollü ilerledi.

Gaziantep’te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Gaziantep’te kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan evler sisler içerisinde kalarak görünmez hale gelirken seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyaran Osman Dost ise “Hava kirliğinden diye düşünmüştüm. Artık kış geldi kış kendini gösteriyor. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Özellikle soba yakanların soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalarını öneririm. Kavaklık Parkında güzel görüntüler vardı. Yapraklar yere dökülmüştü. Son baharın güzelliği sisle beraber hafif yağmur yağıyordu. Sabah kalktım sporda yaparken çok güzeldi psikolojik olaraktan güzel oldu. İnsanoğlun fıtratı gereğinde arada böyle havalar ihtiyaç var” dedi.

Yoğun sis sonrası trafik kurallarına uyma konusunda sürücüleri uyaran Yusuf Bileci, “Sabah kalktık hava sisli güzeldi. Ama hava sıcak inşallah güzel olur. Sabah manzara görmedim biraz geç uyanmıştım ama güzel bir hava var maşallah manzara güzel ağaçlara bakın rengarenk, güzel bir sis var. Hava güzel sıcak ortam güzel inşallah daha iyi olur. Tabi ki de trafik kurallarına uymakta fayda var. Allah muhafaza hız kötü bir şey biraz dikkatli olmalarında fayda var” diye konuştu.