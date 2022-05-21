Gaziantep Kitap Fuarı kapılarını açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olduğu belirtilen Gaziantep Kitap Fuarı yapılan açılış töreni ile ziyaretçi kabulüne başladı.

Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel anısına düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olduğu belirtilen ’Gaziantep Kitap Fuarı’ kitapseverler için kapılarını açtı. Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) 21-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Gaziantep Kitap Fuarı’nda 380 yazar ve 415 yayın evi katılım sağlıyor.

Gaziantep Kitap Fuarı için yapılan açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Gaziantep Vali Yardımcısı Burak Akeller, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile kent protokolü ve çok sayıda kitapseverler katıldı.

"Gaziantep Türkiye’nin en büyük kitap fuarına ev sahipliği yapıyor"

Açılış töreninden açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, medeniyet şehri Gaziantep’in Türkiye’nin en büyük kitap fuarına ev sahipliği yaptığını ifade etti. Şen, yaptığı açıklamada, "Burası bir medeniyet şehri. Medeniyet de kitapsız olmaz. Kitapsız hiçbir şey olmaz. Bugün Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Gaziantep’te açılıyor. Her gün okuduğumuz şey yeni ufuklar açmıyorsa o zaman boş okuyoruz. Okuduğumuz şeyi ilim seviyesine çıkartmamız gerekiyor. İlim seviyesinde okuyorsanız bunu irfan seviyesine ardından marifet seviyesine ardan hikmet seviyesine çıkartmamız gerekiyor. Bu kitap fuarı bizlere bunları anlatsın ve bu kitap fuarı etkinlikleri sürekli devam etsin. Gençlerimizden isteğim bir tek kitap standını dahi atlamadan gezsinler. Her kitabı alamıyorsanız bile koklayın kitapları" dedi.

"Kitapseverleri hem kitaplarla hem de yazarları ile buluşturuyoruz"

Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kitaplarla birlikte kitap yazarlarını da şehre getirdiklerini vurgulayarak, "Artık kültür belediyeciliği dönemindeyiz. Kültür ve sanat dediğimiz şey akşamdan sabaha olmuyor. Önce okuyacağız. Medeniyet yolculuğuna çıkacağız. Gaziantep Büyükşehir olarak Valimiz bu şehre gelir gelmez ben okuyorum Gaziantep okuyor diyerek kampanya başlattık. Gaziantep’te bütün belediyelerimiz gücü ölçüsünde kitaplar dağıttı. Okul kütüphanelerinde tüm kitapları bulabilirsiniz. Büyükşehir olarak dijital kütüphane oluşturduk ve 36 bin kitaba buradan ulaşılabiliyor. Gençlerimiz artık okumaya ve analiz etmeye başladı. Büyükşehir olarak kitaplarımızı okutuyoruz ve yazarlarımızı şehrimize getiriyoruz. Elimizde çok güçlü bir Ankara var. Ne söylesek yapıyorlar. Biz de yerel kalkınmadan sorumluyuz. İkinci yüzyılın destanını okuyarak yazacağız" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise Türkiye’nin en büyük kitap fuarının Gaziantep’te açıldığını söyleyerek gençlerin ve kitapseverlerin bundan istifade etmesi gerektiğini aktardı.

Konuşmaların ardından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve beraberindekiler fuar açılışını gerçekleştirerek kitap stantlarını gezdi. 29 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek olan Gaziantep Kitap Fuarı’nda çok sayıda yazar söyleşi ve imza günü de düzenleyecek.