Gazi Üniversitesinde Dünya Arapça Günü kutlandı

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri, Dünya Arapça Günü nedeniyle skeç, şarkı ve şiirlerden oluşan bir program düzenledi.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri, Dünya Arapça Günü nedeniyle skeç, şarkı ve şiirlerden oluşan bir program düzenledi. Mimar Kemaleddin Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, bölüm öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin gösterilerinin ardından Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin kapanış konuşması yaptı. Salonda bulunanların Dünya Arapça Günü’nü kutlayan Prof. Dr. Suçin, “Umarım öğrencilerimizin icra ettiği şarkıları, şiirleri ve skeçleri beğenmişsinizdir. Öğrencilerimizin Hababam Sınıfı’nı Kahire diyalektiyle oynamaları da sanırım kendi becerileri açısından bir meydan okumaydı. Çünkü öğrencilerimiz daha ziyade Fasih Arapça’yla etkileşim içindedirler. Öğrencilerimize imkan tanıdığımızda yenilikçi becerileriyle en iyisini başaracaklarına olan güvenimiz tamdır” dedi.

Musa Yıldız: “Zaman zaman duygulandım”

Bu etkinliğin en son 2018 yılında yapıldığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız ise etkinliğin yeniden düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Bütün bölümlere olduğu gibi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalına destek olmaya devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Musa Yıldız, öğrencilerle gurur duyduğunu ifade etti. Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim görmeye başladığı 1984 yılında Gazi Eğitim Fakültesi C Blok’ta Z 08 nolu sınıf olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Musa Yıldız, Ana Bilim Dalının günümüzde geldiği noktanın sevindirici olduğunu dile getirerek, “Öğrencilerimizi izlerken zaman zaman duygulandım” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Yıldız’a çiçek takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.