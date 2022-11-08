Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız: “Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır”

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Çekilen tüm acıların ardından, şimdi burada gururla söyleyebiliyoruz ki, “Şuşa Bizimdir, Karabağ Bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır. Öyle de kalacaktır" dedi.

Karabağ Zaferinin 2’nci yıldönümünde Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Şuşa Bizimdir. Karabağ Bizimdir. Karabağ Azerbaycan’dır’ konulu program, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin de katkıda bulunması ile Gazi Üniversitesi Mimar Kamaleddin Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda, Azerbaycan’ın kültür başkenti olan Şuşa’nın hürriyetine kavuşmasının yıldönümü olan 8 Kasım 2020 tarihine özel olarak, işgal yıllarında Ermeniler tarafından tahrip edilen tarihi ve kültürel eserler ile Karabağ Zaferi’nin sonuçlarına ilişkin Prof Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru ve Doç Dr. Eldar Aslanov tarafından bilgiler verildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız burada yaptığı konuşmasında, "Ermenilerin Azerbaycan Türklerine yapmış olduğu soykırımlar, zulümler, çeşitli tahribatlar, işgaller saymakla bitmez. Bugün 8 Kasım’da uzun yıllardır bu zulümleriyle mücadele ettiğimiz Ermeni güçlerine karşı kazandığımız o büyük zaferimizi kutluyoruz. 2 yıl önce bugün uzun yıllardır hasretini çektiğimiz hâr-ı bülbülümüze kavuştuk, özlemini çektiğimiz topraklara kavuştuk, haziran ayında dünya gözüyle o mübarek toprakları görme fırsatı yakaladık gerek ağlayarak gerekse coşkuyla söylediğimiz türkülerdeki topraklara bayrağımızı astık" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin varlığının, gücünün ve kişiliğinin tüm dünyaya gösterildiğini ifade eden Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Çekilen tüm acıların ardından, şimdi burada gururla söyleyebiliyoruz ki, “Şuşa Bizimdir, Karabağ Bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır.” Öyle de kalacaktır. Türk milleti, asırlardır olduğu gibi gelecekte de vatanlarını korumak için birlik olmasını bilecektir" değerlendirmesini yaptı.

Gazi Üniversitesi’nin başta Azerbaycan olmak üzere tüm Türk dünyasına önem verdiğini aktaran Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, “Adeta bir Türk dünyası üniversitesiyiz tabii dünyaya açılan dünyadaki üniversiteleri de takip eden önemli reyting kuruluşlarında önemli yerlerde olan bir üniversiteyiz Türk dünyası hassasiyetimiz her zaman devam ediyor. Özellikle Azerbaycan’ın gerçekleştirmiş olduğu Karabağ Zaferi bizi çok duygulandırdı ve bugün çok heyecanlıyız bugün bizim için büyük bir gün geçen yılda bugünün 1’inci yıldönümünde böyle bir faaliyet gerçekleştirmiştik, bu yılki temamız Azerbaycan’ın bu zaferinin 2’nci yıldönümünde ‘Şuşa bizimdir Karabağ bizimdir Karabağ Azerbaycan’dır’ başlıklı bir panel düzenledik” diye konuştu.

Bugünün Azerbaycan ve bütün Türk Dünyası için önemli bir gün olduğunu dile getiren Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov, “Bugün bütün Azerbaycan ve Türk dünyası için çok önemli bir gündür. Uzun yıllardan beri Türk toplumu kendi arazilerini geri kurtarmış, büyük bir zafer yaşamış bu bizim ruhumuzu diriltmiş artık anlı açık bir şekilde toplumda gezme imkânı bize verdi. Şükür olsun, şehitlerimize rahmet diliyorum gazilerimize aziz şifalar diliyorum Bu aynı zamanda Azerbaycan ile Türkiye’nin dostluğu ve kardeşliği neticesinde olmuştur. Bütün dünya gördü ki Azerbaycan tek değildir” şeklinde konuştu.

Programa, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın yanı sıra Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cafer Caferov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov katıldı.

Gazi Üniversitesi’nin Karabağ ve Hocalı için yaptığı tüm etkinliklerde yer verdiği Karabağ Bestesinin hikayesini, Ahmet Şafak konferansa çevrim içi katılarak anlattı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Eğitim Bölümleri öğretim üyelerinin birlikte seslendirdiği Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile tören sona erdi.