Gazi ’Alemdar’ gemisi zarfları tüm Türkiye’de satışa çıktı

Gazi Alemdar Gemisi anısına PTT Filateli Servisi tarafından bastırılan özel zarflar, tüm Türkiye’de aynı anda satışa çıkarıldı. Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 600 Milletvekili’ne bu zarflar PTT yoluyla gönderildi.

Gazi Alemdar Gemisi anısına PTT Filateli Servisi tarafından bastırılan özel zarflar, PTT Karadeniz Ereğli Şubesi ile tüm Türkiye’de aynı anda satışa çıkarıldı. Gazi Alemdar Gemisi’nin İstiklal Madalyası ile onurlandırılması temennisinde bulunulan mektuplar hazırlanan özel zarflarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerine gönderildi.

Düzenlenen etkinlik öncesi kısa bir konuşma yapan Keleş, sözlerine Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladı. Oda olarak Karadeniz Ereğli’nin ticari ve sınai gelişiminin yanı sıra yörenin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri ile coğrafi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı bağlamında desteklerini sürdürdüklerini belirten Keleş, Kdz. Ereğli’nin Milli Mücadele sürecindeki en önemli imzası Gazi Gemi Alemdar’ın tanıtımı için yürütülen çalışmaları hızlandıracak bir projeyi de desteklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel gün zarfı gönderildi

Gazi Gemi Alemdar’ın İstiklal Madalyası’na kavuşması için girişimleri üstlendiklerini açıklayan Keleş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Karadeniz Bölge Komutanlığının, Kdz. Ereğli Belediye’sinin girişimleri ve ilçede faaliyet gösteren tersanelerin destekleri ile müze gemi olarak inşa edilen ve ilçe turizminin gözdesi haline gelen Gazi Gemi Alemdar’ın ve Kdz. Ereğli’nin İstiklal Madalyası ile onurlandırılabilmesi adına girişimlerde bulunuldu; 2020 yılında Zonguldak milletvekillerinin birlikte hazırladıkları kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sundular. Ancak Meclisimizin yoğun gündemi ve farklı bölgelerden iletilen aynı konudaki talepler nedeni ile karar süreci uzadı.

Kdz. Ereğli TSO olarak Alemdar’ın İstiklal Madalyası ile onurlandırılması, Kdz. Ereğli tarihine, ilçemizde yaşayan insanların milli birlik ve beraberliğe verdikleri önemi ve tarihin her döneminde gösterdikleri vatanperverlik örneğinin ödüllendirilmesi anlamını taşıyor. Bu nedenle bu konu bizim için büyük önem arz ediyor. Bu konuda desteklerimizi uzun süredir her platformda dile getiriyoruz. Biliyoruz ki bu girişimin gündem oluşturması, TBMM’mizin çalışmaları arasında yer alan pek çok konunun içerisinde ön plana çıkabilmesi, ilçe olarak sahip çıkmamızla ilişkili. Bizim ilçe olarak bu noktada elimizden gelenin de ötesinde çaba harcamamız gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanımıza, TBMM’deki 600 Milletvekilimize, siyasi parti başkanlarımıza bir mektupla bu konuyu aydınlatıcı bir mektup gönderiyoruz, umarım amacımıza ulaşabiliriz.”

Konuşmanın ardından programa katılan AK Parti İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, İYİ Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Gazi Alemdar Gemisi temalı bu zarfları PTT aracılığıyla gönderdi.