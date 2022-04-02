Gazeteci Yazar Çelik’ in ‘FATİH-Zamanı Veladet’ romanı yayımlandı

Gazeteci ve Yazar Gökhan Çelik, Türk tarihinde çok önemli bir yer tutan müjdelenmiş komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ın şehzadeliği ve İstanbul’u fetih sürecini konu alan “FATİH-Zamanı Veladet” romanı yayımlandı.

Uzun yıllar birçok ulusal radyo ve televizyonda program yapan ve 2016 yılında yerleştiği Çeşme’de yerel bir gazete çıkaran Gökhan Çelik, beşinci romanını okurlarıyla buluşturdu. Daha önce yayımlanmış “Türk Mülkünün Nizamı Nizamülmülk”, “Ahi Evran”, “Denizlenin Tufanı Piri Reis”, “Çaka Bey, Beni Denizlere Gömün” isimli dört tarihsel romanı bulunan Gökhan Çelik “FATİH - Zamanı Veladet” romanı ile çağ açıp, çağ kapatan büyük Türk komutanı Fatih Sultan Mehmet Han’ı kendi penceresinden aktarıyor.

Romanın önsözünü Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım yazdı. FATİH - Zamanı Veladet romanı arka kapak yazısı ise şöyle:

“Artık zamanı gelmişti, Beyaz Tay hücuma kalkmak istediğini ön ayakları ile göklere yol almaya çalışarak anlatmaya çalışıyordu. Tayın yelesine şefkat dolu narin bir dokunuşun ardından, kılıcının kabzasını kavradı elleri. Hırçın bakışları tozu dumana katarak cenk eden neferleri süzerken asıldı bütün gücüyle.

İşte burada titredi yürek, nemlendi gözler ve sarsıldı heybetli beden. Var gücüyle asılmaya başladı kılıcına. Ama ne yapsa olmuyor, kılıcı kınından çıkmıyordu bir türlü. Beyaz Tay huzursuzlaşmaya başlamıştı, vadinin kırmızıya dönmeye başlayan rengine hayranlıkla bakıyor ve elinden bir şey gelmemesi canını yakıyordu.

Neferlerin en önünde kılıcının boş geçmediği bir yiğit çarptı gözüne. Meydan yiğitlere kucak açmıştı besbelli. Gördüğü bu yiğit, var gücüyle kılıcını sallıyor, her hamlede avını adeta ikiye bölüyordu. Onun bu halini gören nefer daha bir aşka geliyor ve meydan siyaha boyanmış yüzlere dar ediliyordu. Yiğidin onca hamlesine rağmen yanağındaki gamzeleri görebiliyor, tebessümlerini ta yüreğinde hissediyordu.

Bir gayret daha asıldı kılıca, olmuyordu, yüreğini dolduran kılıç kalkan sesleri heyecanına heyecan katıyor, biran önce cenk etmenin, hatta şehadetin tadına varmak istiyordu. Beyaz Tay, daha bir hırslanmış, ama olacakları o da anlamıştı. Sahibi, neler olduğunu anlamaya çalışsa da bunu başaramayacağının farkındaydı. Hilalin ateşi ile yanan yüreğine su serpmesi için bir defa asıldı kabzaya var gücüyle. Yüreğinden haykırdığı nağmeler bu defa göklere yükselmeye başlamıştı: Ya Allah!”

Romanlarımın kahramanları şanlı Türk tarihimizden

Yeni romanının heyecanını okurlarıyla paylaşan Gazeteci-Yazar Gökhan Çelik, “Türk gençliğinin şanlı tarihimizin büyük kahramanlarını tanıması amacıyla, romanlarımda konuları ve kahramanları şanlı tarihimizin büyük kahramanlarından seçerek yola çıktım ve bu vesileyle de 5. romanımızı yayımlama imkanımız oldu. Bu romanımda Fatih Sultan Mehmet Han’ın şehzadeliği, tahta çıkışı ve İstanbul’u fethine kadar olan hayatının bir bölümünü okuyucularımın beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yediveren Yayınlarına ve romanıma önsöz yazma nezaketi gösteren Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendiye çok teşekkür ederim” dedi.