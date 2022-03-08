Gazelhan Tenekeci Mahmut eserleri ile anıldı

Gazelhan geleneğinin önemli isimlerinden Tenekeci Mahmut lakaplı Mahmut Güzelgöz, vefatının 34. yıldönümünde Urfa Ahengi Müzik grubu ile Şanlıurfalı sanatçı Halil Altıngöz’ün sahne aldığı gecede anıldı.

Urfa folklor tarihinde müzisyen olarak önemli bir yere sahip olan Türk Halk Sanatçısı Tenekeci lakaplı Mahmut Güzelgöz vefatının 34. yıldönümünde Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gece ile anıldı. Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen anma programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Kızılay Şube Başkanı Ahmet Hamdi İnan, Mahmut Güzelgöz’ün ailesi ve sevenleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programında Urfa Ahengi Müzik Grubu ile sahne alan Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korusu Sanatçısı Halil Altıngöz, sanatçının eserlerini seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Tenekeci Mahmut Güzelgöz’ün oğlu İbrahim Güzelgöz’e plaket takdim edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Urfa Folklorun de önemli bir yere sahip olan Tenekeci Mahmut Güzelgöz’ü rahmet ve saygı ile andıklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korusu Sanatçısı Halil Altıngöz ise ‘’Tenekeci Mahmut Güzelgöz’ün Urfa’nın en derin hafızalarından birisi olduğunu söyledi.

Urfa folklor tarihinde müzisyen olarak önemli bir yere sahip olan Güzelgöz, Urfa repertuarında icra edilen türküleri, hoyratları, gazelleri okumuş ve aynı zamanda Urfa ile ilgili hikaye, masal, mani, gazel, atasözleri ve benzeri folklorik bilgilerde söz sahibi olmuştur.