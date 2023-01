Gastronomi kenti Gaziantep’te balık, kebabın gölgesinde kaldı

Gastronomi kenti Gaziantep’te de 1 Eylül itibariyle başlayan balık sezonuyla tezgahlar balıkla doldu. Gaziantep’te, balıkçılar kebap gibi yöresel yiyecekler nedeniyle yeterli satış yapamamaktan yakınıyor. den şikayet ediyor. Balık fiyatlarının her bütçeye uygun olmasına rağmen beklenen satışı yapamadığını belirten balıkçı "Antep halkına balığı sevdirmeye çalışıyoruz" dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte balık, ülke genelinde yoğun olarak tüketilen balık UNESCO’nun Dünya Gastronomi Şehirleri listesinde yer alan Gaziantep’te ise et, tavuk, nohut ve döner gibi alışkanlıklar nedeniyle beklenen rağbeti görmüyor. Gaziantep’te her mevsim olduğu gibi havaların soğumaya başladığı bu günlerde kentte kebapçılar yoğun ilgi görüyor. Et ve tavuk alışkanlıklarından vazgeçemeyen Gaziantepliler, kebapçıları sevindirirken balıkçıları üzüyor. Gazianteplilerin daha çok kebap kültürüne alışık olmasından dolayı balığa ilginin istedikleri seviyede olmadığını belirten balıkçılar, Gaziantep’te balık fiyatlarında diğer illere göre daha az artış olmasına rağmen balık satışında beklenen rağbeti görememekten yakınıyor. Sezon başlamasına rağmen pek fazla müşteri olmadığını belirten balıkçı İsa Kurt, “Gaziantep de balık, tavuk dediğin zaman akan sular durur. Gazianteplilerin artık balığa rağbet etmelerini bekliyoruz. Balık insan sağlığı için de çok önemlidir. Hormonlu değildir. 27 yıldır balık işiyle uğraşıyorum. Yani 27 yıldır Gaziantep halkına balığı sevdirmeye çalışıyoruz. Burada hazır, pişirme de yapıyoruz. Balığı yağda, yada ızgarada pişiriyoruz. Dürüm yada ekmek arasında satıyoruz. Gazianteplilere balığı sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yine de Gaziantepliler balığı pek sevmiyor" dedi.

En çok talep hamsiye

Karadeniz, Akdeniz ve Marmara’dan günlük balık getirdiklerini belirten Kurt, en çok talebin ise hamsiye olduğunu ifade etti. Hamsinin tercih edilmesinde bilinen lezzetinin yanı sıra fiyatı ve boyutunun da etkili olduğunu vurgulayan Kurt, balığın faydaları konusunda ise, "Balık ayrı bir güzelliktir. Bazı balıkta fosfor olur bazı balıkta vitamin, mineral olur. Balık eti, çocukların kemik gelişimi açısından, hamile bayanlarda zeka gelişiminin yükselmesi açısından çok faydalı olur. Başta Gaziantepliler olmak üzere herkese bol bol balık yemelerini tavsiye ederim. Balık şifadır" diye konuştu.