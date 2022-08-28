Gastronomi Festivalinde yöresel lezzetler yarıştı

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Festivali etkinliklerinden bir tanesi de yemek yarışması oldu. Keşkek yemeği, ekmek ve yöresel çorba yapımı olarak 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmada yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Festival etkinlikleri çerçevesinde Hıdırlık sosyal tesisleri bahçesinde gerçekleştirilen yarışmada ilk olarak keşkek yemeği yarışması yapıldı. Yarışmacılar evde yaptıkları keşkek yemeklerini jüri üyelerinin beğenisine sundu. Daha sonra yarışmacılar evde yaptıkları ekmekleri jüri karşısına çıkardı.

Etkinlikte son olarak çorba yapım yarışmasına geçildi. Program alanına kurulan mutfaklarda yarışmacılar, Tokat yöresine ait çorbaları yaptı. Yapılan çorbalar jüri üyelerine takdim edildi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin konser programında takdim edileceği açıklandı.

"Bütün yarışmacılara teşekkür ediyorum"

Yarışmada jüri üyesi olan Tokat Fırıncılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Bekir Yurtbay, "Bugün 4 gün boyunca devam edecek olan Gastronomi Festivalinde gerçekleştirilen yarışmada keşkek yemeğinde jüri olarak görev yaptık. Türkiye’de yapılan keşkeklerden farklı olarak daha koyu, daha iri taneli, bol etli ve çemenli oluyor. Bu akşamdan hazırlanır, sabaha kadar fırında pişer sonra sofralarda sunulur. 9 yarışmacının da ellerine sağlık. Birbirinden güzel keşkekler yapılmış. Burada oylama zor oluyor hepsi emek vermiş. Bütün yarışmacılara teşekkür ediyorum" dedi