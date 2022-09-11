Gastroantep Festivali için geri sayım başladı

Gaziantep’te 4 gün sürecek olan Gaziantep Gastronomi Festivali (Gastroantep) öncesinde hazırlıklarına devam eden şefleri heyecan sardı. Ünlü sanatçıların da yer alacağı festivale dünyanın farklı bölgelerinde gurme ve şefler de katılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gastroantep festivali hazırlıklıları hummalı bir şekilde devam ediyor. Kültürel ve yöresel birçok lezzetin sergileneceği festivalde ziyaretçilerin yoğun ilgisi bekleniyor. Birçok lezzetin yanı sıra tarihi eserlerinde sergileneceği festivale ünlü sanatçılar da konuk olacak. Gaziantep Mutfağının yanı sıra Hint, İspanyol, Amerikan Mutfağına ait yemeklerin de sergileneceği festivalde, dünyanın farklı bölgelerinden ise ünlü şef ve gurmeler de yer alacak. Ünlü sanatçıların konserleri ve yemek şovlarına da yer verilecek festivalde hem Antepliler hem de misafirler kebap, lahmacun ve beyran gibi Gaziantep’in meşhur yemeklerine doyacak. Oldukça renkli geçecek festival için hazırlıklarını sürdüren şefler de büyük heyecan yaşıyor. Festival için tüm marifetlerini sergileyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı MUSEM Akademi Eğitmeni Şefi Ahmet Uygun, “Biz MUSEM akademi olarak festivalde yer alacağız. Türk mutfağından, Antep mutfağından ve dünya mutfağından örneklerle misafirlerimizi ağırlayacağız. Şu ana kadar Antep mutfağı ile ilgili tatmadığım hemen hemen hiçbir lezzet kalmadı. Daha önceki dönemlerde de zaten Antep mutfağı üzerine çalışmıştım. Dışardan gelenler içinse özellikle kebap, lahmacun herkes tarafından biliniyor ama daha çok evlerde yapılan yemekler merak ediliyor. Nasıl yeniyor, nasıl yapılıyor yemek kültürleri, nasıl üretildikleri ve pişirildikleri daha çok merak ediliyor. Bu tür konuları araştırıyor insanlar. Gastroantep festivaline gelecekler için birçok esnaf orada hazır bulunacak. Kebabından, lahmacunundan beyran yemeğine kadar bizim mutfağımıza hakim olan ana öğeler orada olacaklar. İnsanlar oraya geldiğinde çok çeşit görecekler. Aynı zamanda evde üretilenler yemekler olacak. Orada tatma imkanı olacak ziyaretçilerin. Bu konuda zengin bir festival onları bekliyor. İçli köfte, börek çorbası, yine börek çeşitli yapacağız. Türk mutfağına ait zeytinyağlılar, dolmalar, sarmalar olacak. İkram edilebilecek, ortama uygun yemekler seçiyoruz. Dünya mutfağından da yine Hint mutfağından, İspanyol mutfağından, Amerikan mutfağından birçok çeşit standımızda olacak ve misafirlerimizi ağırlayacağız. Gastroantep festivaline herkesi bekliyoruz. Çok güzel bir festival olacak. Çok güzel hazırlandık. Bu güzel festivale ziyaretçilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.