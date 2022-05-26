Gastro Akademide Türk Mutfağı Haftası

Geleceğin şeflerini yetiştiren Sincan Belediyesi Gastro Akademi mutfağında tatlı bir telaş vardı. Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Gastro Akademi öğrencileri Anadolu’nun birbirinden leziz yemeklerini hazırlayıp, sundu. Akademi öğrencileri yaptıkları yemeklerle Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’dan tam not aldı.

Sincan Belediyesi Gastro Akademi öğrencileri Türk Mutfağı haftasında hünerlerini sergiledi. Bingöl yöresine ait tutmaç çorbası, Kırklareli mutfağının has yemeklerinden kuzu kapama, Ankara mantısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden patlıcan söğürme, Osmanlı mutfağından yaprak sarma, İç Anadolu’nun en sevilen tatlısı höşmerim Gastro Akademi öğrencileri tarafından özenle hazırlanarak servis edildi.

Sincan Belediyesi tarafından aşçılık alanında kendini geliştirmek isteyenler için hayata geçirilen Gastro Akademi’nin ilk öğrencileri Türk mutfağının çeşitli yörelerine ait yemek ve tatlılarından örneklerle ilk sınavını başarıyla geçti. Yemekleri bizzat tadan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, öğrencilere de yemeklere de tam not verdi.

Kısa sürede çok iş başardılar

Başkan Ercan “Bizim mutfağımız çok zengin, coğrafyamız çok zengin. Şef yarışmalarından etkilenerek bana gelen çok sayıda hanım kardeşimiz vardı. Ben buna kayıtsız kalamadım. Erkeklerden de talep var. O zaman Sincan’a yakışır bir şey yapalım, dedik. Gastro Akademi’yi açtık.

Bugün de Türk mutfağı haftası münasebetiyle bir aradayız. Kursiyerlerimizin hünerlerini ben de bizzat gördüm. Yapılan yemekler birbirinden güzel. Bu kadar kısa süre içinde kendilerini geliştirmiş olmaları takdire şayan. Hepsi birbirinden lezzetli olmuş. Öğrencilerimizin eline sağlık “dedi.