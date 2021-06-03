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Game of Thrones’un yıldız oyuncusu Sophie Turner yeni projeyle dönüyor
Game of Thornes dizisinde hayat verdiği Sansa Stark karakteriyle hafızalara kazınan Sophie Turner, HBO yapımı The Staircase’in kadrosuna dahil oldu.
Kültür Sanat 03.06.2021, 15:12
HBO'nun efsane dizisi Game of Throness'da canlandırdığı Sansa Stark karakteriyle yıldızı parlayan genç oyuncu HBO Max’te yayınlanacak olan The Staircase dizisinin başrolünü üstlenecek.
Sekiz bölüm olarak ekranlara gelecek dizinin geri kalan oyuncu kadrosunda Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche ve Rosemarie DeWitt yer alıyor.