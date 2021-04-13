Game of Thrones'un ilham kaynaklarından biri: Lanetli Krallar serisi Türkçe'ye kazandırıldı

Yakışıklı Philippe lakabıyla tanınan IV. Philippe dönemindeki Fransız monarşisinin anlatıldığı Maurice Druon imzalı epik tarihi roman serisi Lanetli Krallar , ilk kez Türkçe yayımlanıyor. George R. R. Martin’e, Taht Oyunları (Game of Thrones) için ilham olan seri Fransa’da 1955 yılında yayımlanmaya başladı.

70 YIL SONRA TÜRKÇE’DE

Lanetli Krallar serisi, yaklaşık 70 yıl sonra ilk kez, Türkçe’ye çevrilerek Epsilon aracılığıyla okurlara ulaşıyor. Maurice Druon’un, Fransız Capet Hanedanı’nın çöküşünden Yüz Yıl Savaşları’nın başlangıcına uzanan çalkantılı dönemi ustalıkla aktardığı epik tarihi roman serisi, Ahmet Deniz Altunbaş tarafından çevrildi.

SERİNİN İLK KİTABI OKUYUCUYLA BULUŞTU

Toplam üç ciltte yayımlanacak serinin ilk kitabı Lanetli Krallar I – Demir Kral’ı okurlarla buluştu. G. R. R. Martin Lanetli Krallar’ı “Gerçek Taht Oyunları nasıl olurdu diye düşünüyorsanız, yanıtı Lanetli Krallar” sözleriyle açıklıyor.



Kaynak: Cumhuriyet