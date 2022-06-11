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Galata Mevlevihanesi’nde Sema, Semah ve Devran Töreni
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen Sema, Semah ve Devran Töreni’ne katıldı.
Kültür Sanat 11.06.2022, 21:13
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen Sema, Semah ve Devran Töreni’ne katıldı.
Beyoğlu Kültür Yolu’nun manevi durakları arasında yer alan ve 1491’e uzanan köklü tarihiyle dikkat çeken Galata Mevlevihane’sinde Sema, Semah, Devran Töreni’ne gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme’ sergisini gezdikten sonra Galata Mevlevihanesine gelerek törenleri izledi.