Galata Köprüsü’nde “Başkumandan Büyük Taarruzu Anlatıyor” sergisi

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel “Başkumandan Büyük Taaruzu Anlatıyor” adlı fotoğraf sergisi açtı.

Beyoğlu Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle açık havada düzenlediği fotoğraf sergisi ile kutladı. Galata Köprüsü üzerinde açılan sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal’in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un akıllarda kalan karelerinin yer alan serginin açılışı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın katılımıyla gerçekleşti.

Sergiyi gezen Vali Yerlikaya, “Milletçe Zafer Bayramımızın 98. yılını idrak ediyoruz. Bize bu şanlı zaferi armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, kahraman ordumuzun tüm askerlerini minnetle, şükranla yad ediyorum. İstanbullu hemşehrilerimizin Zafer Bayramı’nı gönülden, yürekten tebrik ediyorum. Beyoğlu Belediye Başkanımıza bu güzel sergide bizi tekrar bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Bayramımızın heyecanını bu güzel kadrajlarda ‘geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer’ manasını bizlere yaşattığı için tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, “Bugün hep birlikte millet olarak kazandığımız zaferin heyecanını, coşkusunu yaşıyoruz. Bu vatanın nasıl şehit kanıyla sulanıp vatan olduğunu geçmişe baktığımız zaman hep birlikte görebiliyoruz. Zaferlerimizi kutlayacağız. Şehitlerimizi anacağız. Vatanı bize emanet edenleri saygıyla yad edeceğiz. Bu sergide de zaferlerin unutulmaması için Beyoğlu Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta bu zaferi anlattığı bölümünden her bir kelimeye fotoğrafların altında yer verdik. Buradan geçenlere bu günü anlatan bir kartpostal vermek suretiyle hatıra sunmak istedik. Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.