Gal Gadot, beyazperdenin yeni Kleopatra'sı oluyor

İki Wonder Woman filminde başarı elde eden Gal Gadot, yeni bir tarihi kahraman filmiyle beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor.

Mısır Kraliçesi olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Cleopatra’nın hikayesi, defalarca sinemaya ya da televizyona uyarlandı. Elizabeth Taylor’ın başrolünde yer aldığı Joseph L. Mankiewicz imzalı 1963 yapımı epik film ise izleyicinin hafızasına kazınan önemli Cleopatra uyarlamalarının başında geliyor.

Hollywood, Cleopatra'nın hikayesinin peşini bırakmadı. Uzun yıllardır çekilmesi gündemde olan Cleopatra filmi hem yönetmenini hem de başrol oyuncusunu sonunda buldu.

Gal Gadot’un Cleopatra’yı canlandıracağı, Patty Jenkins’in yönetmenliğini üstleneceği filmin senaryosunu Shutter Island’ın senaristi Laeta Kalogridis kaleme alacak.

Son olarak Alita: Battle Angel ve yaratıcısı olduğu Altered Carbon’la adından söz ettiren Kalogridis, Gal Gadot ve Patty Jenkins ile beraber filmin yapımcılığını da üstlenecek.

Kalogridis, aynı zamanda yürütücü yapımcı olacak. Kleopatra projesi, daha sonra hikayeyi araştırmak ve şekillendirmeye başlamak için Laeta Kalogridis’i görevlendiren Gal Gadot’tan çıkan bir fikir olarak başladı.

Sonrasında Gal Gadot, Patty Jenkins ve filmin bir diğer yapımcısı Charles Roven, bir Zoom toplantısında bir araya geldi ve böylece projede anlaşma sağlandı.

Universal, Apple, Warner Bros., Netflix gibi önemli rakiplerinin arasından sıyrılarak filmin haklarını satın alan Paramount Pictures'ın projeyi elde etmesindeki en önemli etkenlerden birinin ellerinde hızlandırılmış bir zaman çizelgesi olduğu söyleniyor. Çünkü stüdyo, büyük bütçeli bir sinema gösterimi için filmini olabildiğince çabuk yapmak için güzel bir takvim hazırladı.

Kleopatra'nın hikayesi, kadınlar tarafından idol olarak görülen ve bir kadının gittikçe güçlenmesi anlamına gelen destansı bir anlatıya sahip. 1963 yılında, Joseph Mankiewicz'in yönettiği Cleopatra'nın başrolünde Elizabeth Taylor yer alıyordu.

Film, tarihin en pahalı filmlerinden biri oldu ve aday gösterildiği dokuz Oscar'dan dördünü kazanmasına ve gişede büyük bir hit olmasına rağmen, 20th Century Fox'u neredeyse iflas ettiriyordu.

Cleopatra için yeniden bir araya gelecek olan Gadot ve Jenkins son olarak, Warner Bros'un devam filmi Wonder Woman 1984'ü tamamladı.

Filmin vizyon tarihi corona virüs salgını nedeniyle birkaç kez ertelendi.

Gadot şu anda Rawson Marshall Thurber'ın yönettiği Red Notice filmini çekiyor. Jenkins ise son olarak I'm the Night adlı dizinin iki bölümünü yönetti.