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Gaga Gölü’nde kilise kalıntılarına rastlandı

GAGA GÖLÜNDE TARİHİ KALINTILAR

Kültür Sanat 20.10.2020, 08:16
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Gaga Gölü’nde kilise kalıntılarına rastlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü’nde yapılan incelemede kilise kalıntılarına rastlandı.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nce Bodrum Su Altı Müze Müdürlüğü’nden davet edilen su altı arkeoloğu, gölde dalış yaparak inceleme yaptı. Yapılan su taraması sırasında gölün yaklaşık 15 metre derinliğinde kilise kalıntılarına rastlandı. Kilise kalıntıları su altı arkeoloğu tarafından fotoğraflandı.

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