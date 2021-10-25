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Friends dizisinin Gunther’i Michael Tyler hayatını kaybetti

Friends dizisiyle akıllara kazınan Michael Tyler, prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Kültür Sanat 25.10.2021, 11:18
Friends dizisinin Gunther’i Michael Tyler hayatını kaybetti

Friends dizisiyle akıllara kazınan Michael Tyler, prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Amerikan sitcom dizisi Friends’de canladırdığı Gunther karakteriyle akıllara kazınan 59 yaşındaki Micheal Tyler, Los Angeles’daki evinde prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefat haberini menajeri, "Tyler Pazar sabahı Los Angeles’daki evinde huzurlu bir şekilde hayatını kaybetti" sözleriyle duyurdu.

2018 yılında Tyler’a ileri derece prostat kanseri teşhisi konmuş ve daha sonra kanser vücuduna yayılmıştı.

Central Perk Gunhter’ını kaybetti

1994-2004 yılları arasında yaklaşık 150 bölümde Friends izleyicisinin karşısına çıkan Michael Tyler, ’Central Perk’te bir kafede yönetici ve garson olarak çalışan Gunther karakterine hayat vermişti.

Mayıs ayında gerçekleşen "Friends Reunion" zoom etkinliğine katılan Tyler, 10 yıllık Friends macerasının hayatının en hatırlanmaya değer yılları olduğunu söylemiş ve bundan daha iyi bir deneyimi düşünemediğini de sözlerine eklemişti. Çalıştığı ekip ile ilgili de konuşan Tyler, "Tüm bu kişiler inanılmaz, onlarla çalışmak büyük keyif ve özel hissettiriyor" demişti.

Michael Tyler’ın kaybı sonrası Friends dizisindeki arkadaşları sosyal medya hesapları üzerinden veda mesajları yayınladı. Dizide Rachel karakterini canlandıran Jennifer Aniston, "Sen olmasan Friends aynı olmazdı. Diziye ve hayatımıza getirdiğin kahkahalar için teşekkür ederim. Çok özleneceksin" sözlerine yer verdi. Dizinin ortak yapımcılarından Warner Bros ise, "Tyler sevgi dolu bir aktör ve Friends dizisinin ayrılmaz bir parçasıydı" ifadelerine yer verdi.

Tyler, hastalığı süresince mesleğine devam etmiş ve iki kısa filmde oynayarak çeşitli film festivallerinde "en iyi aktör" ödülünü kazanmıştı. Tyler, 2021’de Prostat Kanseri Vakfı’na destek olmak için Stephen Kalinich’in "If You Knew" şiirinin sözlü performansını gerçekleştirdiği bir video da paylaşmıştı.

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