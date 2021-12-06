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FreeZone stüdyo yeniden açıldı

Müziksever gençlerin beklediği Vodafone FreeZone Stüdyo yeniden açıldı. Son 4 yılda 20 milyon TL’yi aşkın yatırımın yapıldığı FreeZone Stüdyo’da bugüne kadar 540 grup 2 bin 160 saat prova yaptı ve kayıt aldı.

Kültür Sanat 06.12.2021, 09:44
FreeZone stüdyo yeniden açıldı

Müziksever gençlerin beklediği Vodafone FreeZone Stüdyo yeniden açıldı. Son 4 yılda 20 milyon TL’yi aşkın yatırımın yapıldığı FreeZone Stüdyo’da bugüne kadar 540 grup 2 bin 160 saat prova yaptı ve kayıt aldı.

Dijital müzik platformu Vodafone FreeZone Stüdyo, pandemi nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine yeniden başladı. Vodafone’lu olsun olmasın tüm müzikseverlerin kullanımına açık olan stüdyodan Vodafone’lular indirimli yararlanabiliyor. Stüdyoyu kullanmak isteyenler, haftanın 6 günü, freezonestudyo.com adresinden online rezervasyon yaptırarak, uygun fiyatlarla ve 4 saat boyunca stüdyodan yararlanabiliyor. Pandemiye yönelik tüm tedbirlerin alındığı stüdyoda en kaliteli enstrümanlarla ve tonmeister eşliğinde profesyonel kayıt alma imkânı sunuluyor.

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Müzik, gençlerin en büyük tutku alanlarından biri. Gençler, müzikle kendilerini özgürce ifade edebiliyor, sosyal anlamda pek çok beklentisini müzik üzerinden karşılayabiliyor. 4 yılda Vodafone FreeZone Stüdyo için 20 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Bu stüdyoyla, hızla dijitalleşen ve ‘streaming’ anlayışına yönelen müzik dünyasında müzik stratejimizi sürekli ve dijital hale getirdik. Dijital müzik platformu sayesinde teknoloji ve genişbandı kullanarak hem daha iyi bir müzik deneyimi sağlıyor, hem de müziğin daha büyük kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Stüdyomuz, hem bir dijital müzik stüdyosu, hem bir dijital konser sahnesi, hem de bir dijital içerik fabrikası. Bir yandan, dijital ortamdan daha fazla kişiye ulaşarak eşsiz konser deneyimleri yaşatırken, bir yandan da hayalinde müzik olan gençlere yepyeni fırsatlar sunuyoruz. Burada üretilen müzik içeriğini dijital kanallarımızdan tüm müzikseverlerle paylaşıyoruz. Dijital müzik platformunda pandemi nedeniyle ara verdiğimiz faaliyetlerimize yeniden başladık. Stüdyomuz, müzik yapmak isteyen herkese açık. Dijital müzik platformu ile müziğe gönül vermiş gençlere geniş kitlelere ulaşma ve seslerini dünyaya duyurma konusunda fırsat eşitliği sunmayı sürdüreceğiz.”

4 yılda 20 milyon TL yatırım

Verilen bilgiye göre, müziğin dijitalleşmesi hedefiyle kurulan platform için 4 yılda 20 milyon TL’yi aşkın yatırım yapıldı. Dünyada bir stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyosu olan Vodafone FreeZone Stüdyo’da 8 canlı YouTube konseri, 3 dijital müzik yarışması, 3 Instagram konseri ve 2 içerik projesi düzenlenerek toplam 2,2 milyon tekil izleyiciye ulaşıldı. Aynı zamanda hem bir dijital konser sahnesi hem de bir dijital içerik fabrikası olan dijital müzik platformunda 540 grup 2 bin 160 saat prova yaptı ve kayıt aldı. Stüdyoda düzenlenen online konser ve diğer etkinlikler ile platformun YouTube kanalına 350’yi aşkın müzik içeriği yüklenirken, kanalın takipçi sayısı 194 binin üzerine çıktı.

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