FrawilTur Seyahat Acentesi açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla, Frawiltur Seyahat Acentesi Ankara da Altınpark’ın karşısında açıldı. Umre ve hac ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyen halk için bugün faaliyetlere başlandığı duyuruldu.

Frawiltur Seyahat Acentesi Keçiören’de açıldı. Acentenin sahibi Ebubekir Akarsu 6 yıl Suudi Arabistan’da hizmet verdikten sonra, pandemi nedeniyle Türkiye’de faaliyetlerine devam etmek istediğini belirtti. 6 yıl Suudi Arabistan’da otelcilik yaptığı bilgisini de veren Akarsu, "Şu an Türkiye’de böyle bir acente kurduk. Orada da bir ekibim hazır olarak bekliyor. Gelen tüm misafirlerimizi Allah’ın misafiri olarak Medine’ye ulaştıracağız. Dünyanın her yerinden mesajlar almaya başladık bile" ifadelerine yer verdi.

Bir sonraki aşamada Suudi Arabistan vatandaşlarını Türkiye’ye getirip turizme ve sağlık alanlarına katkıda bulunmak istediğini belirten Akrasu, “Yarından sonra inşallah Türkiye geneli bütün vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız. İlk programımız sömestr tatilinde olacak” dedi.