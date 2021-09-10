Fransız Yeni Dalgası'nın sembolü: Jean-Paul Belmondo kimdir?
Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti. Fransız Yeni Dalga sinemasının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu 88 yaşındaydı. Peki Jean-Paul Belmondo kimdir? İşte ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri...
Adı ilk defa 1960'larda ortaya çıkan Yeni Dalga sinema akımı ile birlikte duyulan Jean-Paul Belmondo, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat filmleri ile başlayan kariyeri aksiyon komedi filmleri ile devam eden oyuncu, 1980'lerden beri Fransa'nın en çok kazanan aktörleri arasındaydı.
Fransız Yeni Dalga sinemasının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan oyuncunun ölüm haberini Belmondo'nun avukatı duyurdu.
Haberin duyulmasının ardından Jean-Paul Belmondo'nun hayatı da merak edilmeye başladı. Peki Fransız Yeni Dalgası'nın öncülerinden Jean-Paul Belmondo kimdir?
İşte dünyaca ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri...
JEAN-PAUL BELMONDO KİMDİR?
Jean-Paul Belmondo, 9 Nisan 1933 tarihinde Fransa'da Paris'in batısında bir banliyö olan Neuilly-sur-Seine 'de dünyaya geldi. Sicilya kökenli olan babası Paul Belmondo tanınmış bir heykeltıraştı. Ama Jean-Paul lise yıllarında sanattan çok futbol ve boksla ilgilendi.
20 yaşına geldiğinde oyunculuk ilgisini çekmeye başladı.Paris konservatuvarına devam etti (Conservatoire National Superieur d'Art Dramatique (CNSAD)). Bazı tiyatro oyunlarında ufak rollerde oynadı. 1950'lerin ilk yarısını tiyatro ile uğraşarak geçirdi. 1956 yılında ilk filminde oynadı.
81 FİLMDE OYNADI
8 filmde daha oynadıktan sonra nihayet 1960 yılında kendisini dünya çapında tanıtacak film geldi; Jean-Luc Godard'ın Serseri Aşıklar'ı (À bout de souffle). Belmondo bugüne kadar çoğunluğu macera komedi filmleri olmak üzere 81 filmde oynadı. Meslektaşı Alain Delon gibi o da Cerito isimli kendi film şirketini kurdu. 2001 yılında geçirdiği felç nedeniyle film çalışmalarına ara verdi.
FİLMLERİNDE HİÇ DUBLÖR KULLANMADI
Yüzündeki benzersiz çapkın ifade, kurnaz gülümseme, esprili ama hüzünlü performansı ile sinemada değişik bir tipleme çizen Belmondo'nun bir özelliği de aksiyon filmlerinde hiç dublör kullanmamış olmasıydı. Tüm tehlikeli sahnelerde bizzat kendisi oynadı. Ancak 1985'te Hold-Up filminin çekimlerinde bir kaza geçirince bu prensipinden vazgeçti.
ÖDÜLÜ GERİ ÇEVİRDİ
Fransız sinemasında seçkin bir yer edinen Belmondo 1963 yılında "Fransız Oyuncular Birliği" başkanlığına seçildi. 1988 yılında Claude Lelouch'un yönettiği Itinéraire d'un Enfant Gaté'teki rolü ile kendisine "En iyi oyuncu" dalında Fransa'nın César ödülü verildi ancak o ödülü geri çevirdi. Nedeni ise bu ödülün heykelciğini tasarlayıp kendi adını veren heykeltıraş César'ın bir zamanlar Belmondo'nun heykeltıraş olan babasının eserlerini karalamasıydı.
Belmondo Fransızların en büyük onur nişanı olan Legion d'Honneur ile ödüllendirildi.
1963 yılında "30 yıl ve 25 film" adlı otobiyografik kitabını yayınladı. "Cobra" ve "Blueberry" gibi bazı aksiyon çizgi romanlarındaki karakterler ondan esinlenerek yaratıldı.
Ünlü oyuncu, 6 Eylül 2021'de 80 yaşında hayata veda etti.
FİLMLERİ
- Molihre (1956)
- On Foot, on Horse, and on Wheels (1957)
- Les Copains du dimanche (1958)
- Sois belle et tais-toi (1958)
- Sunday Encounter (1958)
- Les Tricheurs (1958)
- Ein Engel auf Erden (1959)
- Les trois mousquetaire (1959)
- À double tour (1959)
- Serseri Aşıklar (À bout de souffle) (1960)
- The Big Risk (1960)
- Moderato cantabile (1960)
- Love and the Frenchwoman (1960) (segment "L'Adultère")
- Trapped by Fear (1960)
- Charlotte et son Jules (1960)
- Rita (1960)
- Two Women (1960)
- The Lovemakers (1961)
- Kadın Kadındır (Une femme est une femme) (1961)
- Leon Morin, Priest (1961)
- Famous Love Affairs (1961) (segment "Lauzun")
- Un nommi La Rocca (1961)
- Cartouche (1962)
- Un singe en hiver (1962)
- The Finger Man (1962)
- Beach Casanova (1962) (uncredited)
- The Shortest Day (1962)
- Banana Peel (1963)
- L'Ainé des Ferchaux (1963)
- Dragées au poivre (1963)
- Mare matto (1963)
- Rio Macerası (L'Homme de Rio) (1964)
- Cent mille dollars au soleil (1964)
- Backfire (1964)
- La Chasse à l'homme (1964)
- Weekend at Dunkirk (1964)
- Crime on a Summer Morning (1965)
- Çılgın Pierrot (Pierrot le Fou) (1965)
- Chinese Adventures in China (1965)
- Is Paris Burning? (1966)
- Tender Scoundrel (1966)
- The Thief of Paris (1967)
- Casino Royale (1967)
- Ho! (1968)
- The Brain (1969)
- Mississippi Mermaid (1969)
- Un homme qui me plaît (1969)
- Dieu a choisi Paris (1969)
- Borsalino (film) (1970)
- The Burglars (1971)
- Les Mariés de l'an II (1971)
- Docteur Popaul (1972)
- La Scoumoune (1972)
- L'Héritier (1973)
- Le Magnifique (1973)
- Stavisky (1974)
- Peur sur la ville (1975)
- L'Incorrigible (1975)
- Hunter Will Get You (1976)
- Body of My Enemy (1976)
- L'Animal (1977)
- Cop or Hood (1979)
- Deli Fişek (Le Guignolo) (1980)
- Le Professionnel (1981)
- Asların Ası (L'As des as) (1982)
- Danton (1983)
- The Outsider (1983)
- Les Morfalous (1984)
- Happy Easter (1984)
- Rufianes Y Tramposos (1984)
- Hold-Up (1985)
- The Loner (1987)
- Itinéraire d'un enfant gâté (1988)
- Stranger in the House (1992)
- Les Cent et une nuits de Simon Cinima (1995)
- Sefiller (Les Misérables) (1995)
- Désiré (1996)
- Half a Chance (1998)
- Peut-être (1999)
- Actors (2000)
- Amazon (2000)
- L'Aîné des Ferchaux (2001) TV