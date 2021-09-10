Fransız Yeni Dalgası'nın sembolü: Jean-Paul Belmondo kimdir?

Adı ilk defa 1960'larda ortaya çıkan Yeni Dalga sinema akımı ile birlikte duyulan Jean-Paul Belmondo, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat filmleri ile başlayan kariyeri aksiyon komedi filmleri ile devam eden oyuncu, 1980'lerden beri Fransa'nın en çok kazanan aktörleri arasındaydı.

Fransız Yeni Dalga sinemasının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan oyuncunun ölüm haberini Belmondo'nun avukatı duyurdu.

Haberin duyulmasının ardından Jean-Paul Belmondo'nun hayatı da merak edilmeye başladı. Peki Fransız Yeni Dalgası'nın öncülerinden Jean-Paul Belmondo kimdir?

İşte dünyaca ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri...

JEAN-PAUL BELMONDO KİMDİR?

Jean-Paul Belmondo, 9 Nisan 1933 tarihinde Fransa'da Paris'in batısında bir banliyö olan Neuilly-sur-Seine 'de dünyaya geldi. Sicilya kökenli olan babası Paul Belmondo tanınmış bir heykeltıraştı. Ama Jean-Paul lise yıllarında sanattan çok futbol ve boksla ilgilendi.

20 yaşına geldiğinde oyunculuk ilgisini çekmeye başladı.Paris konservatuvarına devam etti (Conservatoire National Superieur d'Art Dramatique (CNSAD)). Bazı tiyatro oyunlarında ufak rollerde oynadı. 1950'lerin ilk yarısını tiyatro ile uğraşarak geçirdi. 1956 yılında ilk filminde oynadı.

81 FİLMDE OYNADI

8 filmde daha oynadıktan sonra nihayet 1960 yılında kendisini dünya çapında tanıtacak film geldi; Jean-Luc Godard'ın Serseri Aşıklar'ı (À bout de souffle). Belmondo bugüne kadar çoğunluğu macera komedi filmleri olmak üzere 81 filmde oynadı. Meslektaşı Alain Delon gibi o da Cerito isimli kendi film şirketini kurdu. 2001 yılında geçirdiği felç nedeniyle film çalışmalarına ara verdi.

FİLMLERİNDE HİÇ DUBLÖR KULLANMADI

Yüzündeki benzersiz çapkın ifade, kurnaz gülümseme, esprili ama hüzünlü performansı ile sinemada değişik bir tipleme çizen Belmondo'nun bir özelliği de aksiyon filmlerinde hiç dublör kullanmamış olmasıydı. Tüm tehlikeli sahnelerde bizzat kendisi oynadı. Ancak 1985'te Hold-Up filminin çekimlerinde bir kaza geçirince bu prensipinden vazgeçti.

ÖDÜLÜ GERİ ÇEVİRDİ

Fransız sinemasında seçkin bir yer edinen Belmondo 1963 yılında "Fransız Oyuncular Birliği" başkanlığına seçildi. 1988 yılında Claude Lelouch'un yönettiği Itinéraire d'un Enfant Gaté'teki rolü ile kendisine "En iyi oyuncu" dalında Fransa'nın César ödülü verildi ancak o ödülü geri çevirdi. Nedeni ise bu ödülün heykelciğini tasarlayıp kendi adını veren heykeltıraş César'ın bir zamanlar Belmondo'nun heykeltıraş olan babasının eserlerini karalamasıydı.

Belmondo Fransızların en büyük onur nişanı olan Legion d'Honneur ile ödüllendirildi.

1963 yılında "30 yıl ve 25 film" adlı otobiyografik kitabını yayınladı. "Cobra" ve "Blueberry" gibi bazı aksiyon çizgi romanlarındaki karakterler ondan esinlenerek yaratıldı.

Ünlü oyuncu, 6 Eylül 2021'de 80 yaşında hayata veda etti.

FİLMLERİ