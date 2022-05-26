Frankfurt’ta "Türk Mutfağı" rüzgarı

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Hessen eyaletinden üst düzey misafirlerin katıldığı davette geleneksel Türk yemeklerini tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Hessen eyaletinden üst düzey misafirlerin katıldığı bir yemek daveti düzenledi. Etkinlikte misafirlere zeytinyağlı vişneli yaprak sarması, zeytinyağlı enginar, hünkarbeğendi, balık pilaki, üzüm hoşafı ve ayva tatlısı ikram edildi.

Başkonsolos Erdem Tunçer, Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle Türk kültürünün en önemli bileşenlerinden olan ve Anadolu medeniyetlerinin eşsiz sentezini oluşturan dünyaca ünlü Türk mutfağının önde gelen örneklerinden bazılarını misafirlerin beğenisine sunduklarını ifade etti.

Konuklara Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı da tanıtıldı

Tunçer, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını da konuklara tanıttı. Tunçer hızlı ve endüstriyel yemek kültürünün yaygınlaştığı günümüzde sağlıklı, atıksız ve lezzetli bir mutfağın mümkün olduğunu göstermek açısından bu projenin son derece zamanlıca olduğunu, bu etkinliğin dünya çapında aşırı israfın yol açtığı gıda güvenliği sorununa dikkat çekmeyi de amaçladığını ve geleneksel Türk mutfağının sağlıklı, atıksız ve sürdürebilir bir model teşkil ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın etkinliğe yönelik video mesajını da konuklara sunan Başkonsolos Tunçer, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı esas alınarak hazırlanan İstanbul Menüsü’nü sunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Etkinliğe üst düzey katılım

Etkinliğe ABD’nin Frankfurt Başkonsolosu Norman Thatcher Scharpf, Frankfurt Emniyet Müdürü Vekili Björn Gutzeit, Türk toplumunun yoğun olarak ikamet ettiği Offenbach’ın Kaymakamı Oliver Quilling, Dietzenbach Belediye Başkanı Dr. Dieter Lang, Schwalbach Belediye Başkanı Alexander Immisch, Hessen Eyaleti Ekonomik Kalkınma Direktörü Oliver Schwebel ile Hessen Trade & Invest CEO’su Dr. Rainer Waldschmidt katıldı.