Frankfurt’ta 8. Türk Tiyatro Festivali başladı

Bu yıl 8.’si düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, şehrin en görkemli tiyatro salonlarından Gallus’ta başladı.

Almanya’nın Frankfurt kentinde her yıl Türk tiyatrosunun önemli eserlerini ağırlayan Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin açılışı, Gallus Theater’da yapıldı. Festival çerçevesinde bu yıl Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolardan 6 oyun, Frankfurt Gallus Theater’da izleyicilerin beğenisine sunulacak. Almanca üst yazı ile sahnelenecek oyunlar arasında İstanbul Devlet Tiyatrosundan “Seneye Bugün”, Erzurum Devlet Tiyatrosundan “Dünyanın Eski Zamanlarında” (çocuk oyunu), İBB Şehir Tiyatrolarından “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” ve “Zehir”in yanı sıra özel tiyatrolardan “İyi Kötü Çirkin” ve “Shirley Valentine” yer alıyor.

"Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin" adlı oyunun sahne almasıyla başlayan festivalde, oyunun konusu nene-anne-kızı üçgeninde kuşaklar arası sorun olmakla beraber, her kuşağın kendi yaşadığı zorluklar, sosyal, ekonomik ve çevre şartlarının değişimi ve bunların beraberinde getirdiği büyük sıkıntılar dile getirildi.

"Türk Tiyatro Festivali ile hayal gücünün yansıması olan tiyatro sanatını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz"

Sekizincisi gerçekleştirilen festivalin 8 gün süreceğini ifade eden Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, hedeflerinin kültürleri sanatın gücüyle buluşturmak, etkileşim sağlamak ve toplumların hayat kalitesini sanatla, tiyatroyla yükseltmek olduğunu belirtti. Festivalin her geçen yıl daha çok ilgi gördüğünü, Türk Tiyatrosu’nun usta isimlerinin Frankfurt’ta heyecanla karşılandığını dile getiren Kellecioğlu, “Shakespeare’in sözüyle ‘sevgi ektiğimiz yerde sevinç büyür’ diyerek yola çıktık, sevinçleri çoğaltarak büyüterek yola devam ediyoruz. Türk Tiyatro Festivali ile hayal gücünün yansıması olan tiyatro sanatını sevinçle heyecanla sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz, hayatı yeniden paylaşmak için tüm sanatseverleri festivalimizde bir buluşmaya davet ediyoruz” dedi. Kellecioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının festivale sanatçıları, iki oyun ve kendi dekorlarıyla katılmalarının festivale ayrı bir boyut kazandırdığını söyledi.

Festivale ayrıca bu yıl aralarında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Emmy ödüllü yönetmen Hilal Saral, Oyuncu Erkan Avcı, Ahmet Burak Bacınoğlu, Devlet Tiyatroları Müdür Yardımcısı Hüsnü Emre Başer, Kürşat Alnıaçık, usta sanatçı Haldun Dormen, Ayla Algan, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayşegül İşsever, Sumru Yavrucuk, Celal Kadri Kınoğlu, Gerçek Alnıaçık, Sezai Yılmaz, Ahmet Saraçoğlu, Sevinç Erbulak, Şebnem Köstem, Esin Umulu, Yeliz Şatıroğlu, Ersin Korkut, Hilal Saral, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık’ın bulunduğu birçok isim konuk olacak.

8 Haziran’a kadar devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları ve Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen festival 8 Haziran’a kadar sürecek.