Frankfurt Tiyatro Festivali ödülleri İznik’ten

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Türkiye’den tiyatroya emek veren oyuncuların iştirâkiyle 1-7 Eylül tarihlerinde yapılacak. Oyunculara dağıtılacak ödüller çini olarak İznik’te hazırlandı.

1-7 Eylül tarihlerinde Selçuk Yöntem, Oya Başar, Perihan Savaş, Reha Özcan, Zerrin Tekindor, Mustafa kurt, Yekta Kopna, Atilla Şendil, Turgay Tanülkü gibi 15 ünlü ismin sahne alacağı 7. Frankfurt Tiyatro Festivali’nde tiyatro sanatçılarına çiniden Hacivat ve Karagöz’ün kabartması olan İznik çinisi hediye edilecek. Plâketler İznik’te Gani Çini Atölyesi’nde imâl edildi.

Atölye sahibi Ganimet Kızıltan Yıldız, "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin bu yılki ödül töreni için Hacivat ve Karagöz’ün maskları çalışıldı. Anadolu’dan Frankfurt’a taşınan ruhu en güzel şekilde temsil edecek meddah oyunlarından biri Hacivat ve Karagöz. İznik çinisinden yapılan bu ödüller Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne anlam katacak" dedi.

Uludağ Üniversitesi Çini İşlemeciliği Bölümü mezunu olan Yıldız, daha önce de festival için İznik Roma Tiyatrosu maskını tasarlamıştı.