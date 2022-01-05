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Fotosfer Dergisi’nin tanıtımına AKM’de özel sergi

Fotosfer Fotoğraf Kültür Dergisinde yer alan 33 ülkeden 45 sanatçının eserlerinden hazırlanan ’’Sokaktan Yola Çıkıyoruz" sergisi, AKM açıldı.

Kültür Sanat 05.01.2022, 09:30
Fotosfer Dergisi’nin tanıtımına AKM’de özel sergi

Fotosfer Fotoğraf Kültür Dergisinde yer alan 33 ülkeden 45 sanatçının eserlerinden hazırlanan ’’Sokaktan Yola Çıkıyoruz" sergisi, AKM açıldı.

Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın (TFV) en önemli projelerinden olan Fotosfer Fotoğraf Kültürü Dergisi, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen sergiyle tanıtıldı. 33 ülkeden 45 önemli sanatçının buluştuğu derginin ilk sayısının teması “sokak fotoğrafçılığı” olarak belirlendi. 668 sayfadan oluşan ve yılda 2 kere çıkacak olan Fotosfer Dergisi, Türkçe ve İngilizce olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu. “Sokaktan Yola Çıkıyoruz” sloganıyla hareket eden Fotosfer Fotoğraf Kültür Dergisi’nin tanıtım programına ve sergi açılışına Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın Kurucu Başkanı da olan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Görsel Sanatçı Ozan Sağdıç, Fotoğrafçı Muhamed Osmanagic, Fotoğrafçı Eyoeal Kefyalew Begashaw ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Fotoğraf benim aşkım, çevremde olup biteni anlama aracım”

Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın Kurucu Başkanı olan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Fotoğrafla yaklaşık 40 yıldır ilgiliyim. Türkiye Fotoğraf Vakfı da 2017 yılında kuruldu. Oradaki arkadaşlarımızla beraber Türkiye’deki fotoğrafçıların bir araya gelmesi, Türkiye fotoğraf birikiminin derlenmesi, Türkiye’nin fotoğrafçıları ile dünya fotoğrafçılarının tanışması bu anlamda çalışmalar yapmak üzere Türkiye Fotoğraf Vakfı kurulmuştu. Bir dizi çalışmalar yapıldı. Bir de dergi çalışmamız oldu. Dünya fotoğrafçılarıyla Türk fotoğrafçılarının bir araya geldiği önemli bir platform sayısı çıktı. Yılda iki sayı olarak planlanıyor. Türkçe ve İngilizce basıldı, 46 lisanda yayımlanması planlanıyor. Dünyanın fotoğraf birikimi, Türkiye’de derlenecek. Atatürk Kültür Merkezi, açıldıktan sonra ilk fotoğraf sergisi bu” diye konuştu.

“AKM buranın mührü gibi, İstanbul’daki sanatseverlerin uğrak yeri oldu”

Böyle bir etkinliğin AKM’de gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “İstanbul bir kültür ve sanat şehri. AKM buranın mührü gibi. Çok hızlı yapım süreci yaşadı ve ne mutlu ki sergi, amfi salonlarıyla, tiyatro alanlarıyla İstanbul’daki sanatseverlerin uğrak yeri oldu. Bugün de burada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Hayatın gerçek sahnesidir sokaklar”

Hayatın gerçek sahnesinin sokaklar olduğunu söyleyen 88 yaşındaki usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç, “Her şeyden önce ben bir sokak çocuğu yani bir sokak fotoğrafçısıyım. Bu akımın ilk örneklerini verenlerden birisiyim. Böyle bir sergi yapılması beni çok mutlu etti. Dünyanın çeşitli yerlerinden çok güzel fotoğraflar var. Sokaklar çekilemeye değer ve sokaklarda çok konu var. Sokakta insanın hallerini, duygularını yakalayabilirsiniz. Hayatın gerçek sahnesi sokaklardır” diye belirtti.

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