Fotoğraf tutkunlarının tercihi yine safran tarlaları oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve ‘en iyi korunan 20 kent’ arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi tarlaları, bu yılda fotoğraf tutkunlarının tercihi oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu’da gerçekleştirilen 6. Safran Festivali etkinlikler çerçevesinde ‘safran hasadı’ yapıldı. Dün kortej ile başlayan festivalin ikinci gününde Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi’nde İsmail Yılmaz’a ait 27 dönümlük safran üretim çiftliğinde safran hasadı yapıldı. Safran tarlasına giren vatandaşlar, ellerine sepetleri alarak hasat yapıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Son yıllarda tarımsal ürün olmasının yanında turizmin hareketlenmesine katkı sağlayan safran tarlaları, kilosu 100 bin liraya alıcı bulan safran hasadını yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı binlerce kişinin tercihi oldu.

Amerika’dan Türkiye’ye ilk defa gelen Mbula Ratzlaff, safran bitkisini ilk kez gördüğünü ve mutlu olduğunu belirtti. Ratzlaff, safran tarlalarının etkileyici olduğunu, toplanması noktasında gerekli bilgileri alarak tecrübe edindiklerini söyledi. Amerikalı Cristina Meier de ilk defa safran topladığı için mutlu olduğunu aktardı.

İstanbul’dan safran hasadı için Safranbolu’yu ziyaret eden Elif Tümen, “İlk kez katılıyorum. Safranın ne kadar faydalı bitki ve baharat olduğunu buraya gelince öğrenmiş oldum. Benim için keyifli bir gün oluyor. Umarım daha çok safran yetiştirilir. Türkiye bu konuda cennet ama maalesef ki dünya piyasasında geride kalmış. Dilerim bu etkinlikler çok olur ve daha fazla safran yetiştirilir diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geniş bir katılımla 6’ncısını gerçekleştirdikleri Safran Festivali ile safranın adını duyurmak için çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Ancak Amasra’da meydana gelen maden kazasından dolayı etkinliklerimizin bir kısmını iptal etmek durumunda kaldık. Bu etkinliklerle daha çok ulusal basının dikkatini çekmesini hedeflemiştik” dedi.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, kendisi ile birlikte köyünde 30 dönüm üzerinde safran üretimi olduğunu ve amaçları köylerini safran köyü yapmak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla safran hasadı yapıldı.