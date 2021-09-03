Fosseptik çukuru kazarken ortaçağ dönemine ait tüneli ortaya çıkarttılar

Tarihi yapı, Adıyaman’ın Boğazkaya köyünde tesadüfen bulundu. Hacı Güngör isimli vatandaş kayın babasına ait bahçeye yaptıkları tuvalet için fosseptik çukuru kazarken bir delik fark etti. Deliği genişleterek içeri baktıklarında tüneli fark etti. Durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.



Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki görevliler, ihbar üzerine belirtilen yere geldi. Belirtilen tünele girmek için Müze Müdürü Mehmet Alkan ve görevlileri, bir insanın girebileceği kadar açılan delikten iple sarkarak aşağı inildi.



Tünele girildiğinde yer yer çökmelerin olduğu fark edildi. Bu çökmelerin bölgede daha önce yapılan su sondajı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Tünel içerisinde incelemede bulunan Alkan ve görevliler, tünelin yaklaşık 80 metre uzunluğunda olduğu, 3 kola ayrıldığını tespit etti. Çökmelerden dolayı tünelin tam uzunluğu tespit edilemedi. Genişliği 5 metreden fazla olan tünelin askeri amaçla kullanılmış olabileceği ifade ediliyor.

Müze Müdürlüğünün, tünel yapısının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvuracağı öğrenildi.



Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, fosseptik çukuru kazarken ortaya çıkan yapıyla ilgili alınan ihbar üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, “Fosseptik çukuru kazarken vatandaşın denk geldiği çukur ile ilgili yapılan ihbar üzerine buraya geldik. İncelemeler sonrasında içeriye girdik. İçeride de bir tünel yapısının 3’e ayrılmış şekilde gördük. Bölgede daha önceleri sondaj çalışması yapıldığı için, tünelin içerisinde yer yer çökmeler oluşmuş. İnsan eliyle yapılmış olan izleri gördük. Ortaçağ dönemine ait olan bu tünel yapısı önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda, diğer 2 tünelde 20 metre uzunluğunda fakat çökmeler oluştuğu için net bir uzunluk veremiyoruz” diye konuştu.



Çukuru kazarken tüneli fark eden Hacı Güngör ise, tüneli fark eder etmez yetkililere bilgi verdiklerini ifade etti.