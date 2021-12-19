Flamenkonun yıldız ismi Antalya’da müzikseverlerle buluştu

İspanya’nın önemli kadın flamenko sanatçılarından Laura de Los Angeles, Piano Flamenco konseri ile 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde müzikseverlerle buluştu.

Piyanist ve şarkıcı kimliğiyle çok yönlü bir kariyer süren ve genç yaşta kazandığı başarılarla İspanya’nın önemli kadın flamenko sanatçıları arasında yer alan Laura de Los Angeles, 21. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Piano Flamenco konseri verdi. Henüz 22 yaşındayken flamenko dünyasına yeni bir soluk getiren dünyaca ünlü yıldız, müziğin ve dansın harmanlandığı unutulmaz bir konsere imza attı. Sanatçıya 4 flamenko dansçısı ve 8 müzisyenin eşlik ettiği gece, birbirinden renkli anlara sahne oldu.

Konser boyunca güçlü sesiyle de beğeni toplayan yıldız isim, yaptığı baget şovla salonda alkış yağmuruna tutuldu. Gecenin sonunda dansçıların solo performanslarına eşlik eden Laura de Los Angeles ve ekibi, dakikalarca ayakta alkışlandı. Festivalde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten sanatçıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.