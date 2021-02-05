fizy’nin Ocak şampiyonları belli oldu

Dijital müzik platformu fizy’de Ocak ayı şampiyonları açıklandı. Geçen ay en fazla dinlenen sanatçılar Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç ve Ahmet Kaya olurken, son dönemin popüler isimleri Mustafa Ceceli, Gazapizm, Oğuzhan Koç ve Bilal Sonses de öne çıktı.

Sevilen dijital müzik platformu fizy, yeni yılda da müzikseveler tarafından yoğun ilgi gördü. Platformda Ocak ayının en fazla dinlenen sanatçıları Türk müziğinin eskimeyen isimleri Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç ve Ahmet Kaya oldu. Mustafa Ceceli, Bilal Sonses, Oğuzhan Koç ve son zamanlarda büyük bir hayran kitlesi edinen Gazapizm de platformun en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer aldı.

Her zevke hitap eden müzik listelerinin yer aldığı fizy’de Ocak ayının en beğenilen ve paylaşılan şarkısı alternatif arabesk tarzı müzikler yapan ve uzun yıllardır ünlü isimlerin orkestralarında yer alan Sakiler’in ‘Dünyadan Uzak’ isimli parçası oldu.

Türkiye’nin her yerinden müzkseverlerin buluşma noktası olan fizy’i Ocak ayında en fazla dinleyen şehirler ise İstanbul, Konya, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Kayseri ve Gaziantep olarak sıralandı.

Dinleyicilerin tercihi ‘pop’ oldu

35 milyondan fazla şarkıyla en çok tercih edilen müzik platformu fizy’de Ocak ayının en fazla tercih edilen türü yine ‘pop’ oldu. ‘Rap’ ve ‘yöresel’ şarkılar da en fazla dinlenen türler arasında yer aldı. fizy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan sürekli güncellenen listeler arasında en fazla ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘Yerli Pop 2020’, ‘fizy pop’, ‘90’lar Türkçe Pop’, ‘Pop Kış’, ‘fizy rap’, ‘Atarlı Şarkılar’, ‘Yabancı Pop 2020’, ‘Yerli Rap 2020’ ve ‘Koş fizy Koş’ tercih edildi.