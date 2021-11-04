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fizy’nin ekim şampiyonları belli oldu

Dijital müzik platformu fizy, ekim ayında da müzik tutkunlarının tercihi oldu. Ekim ayında dijital müzik platformunda en fazla dinlenen isimler arasında Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Tarkan, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi usta isimlerin yanı sıra Tan Taşçı, Edis ve Sefo gibi son dönemin popüler isimleri yer aldı.

Kültür Sanat 04.11.2021, 13:14
fizy’nin ekim şampiyonları belli oldu

Dijital müzik platformu fizy, ekim ayında da müzik tutkunlarının tercihi oldu. Ekim ayında dijital müzik platformunda en fazla dinlenen isimler arasında Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Tarkan, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi usta isimlerin yanı sıra Tan Taşçı, Edis ve Sefo gibi son dönemin popüler isimleri yer aldı.

fizy’de ekim ayının ‘en’leri belli oldu. Müzik tutkunları ekim ayında en fazla Sezen Aksu, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Yıldız Tilbe ve Tarkan gibi Türk müziğinin ünlü isimlerin şarkılarını dinledi. Bu isimleri son dönemin popüler isimleri Edis, Sefo ve Tan Taşçı takip etti.

Ekim ayında dijital müzik platformunu kullananların en fazla dinlediği şarkılar arasında Edis’in ‘Arıyorum’ ve ‘Martılar’ isimleri parçalarının yanı sıra son dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un ‘Baba Yak’, ‘Nabız’, ‘Sevmedim Deme’ isimli parçaları yer aldı.

Dijital müzik platformunda Sura İskenderli’nin ‘Yok’u, Bilal Sonses’in ‘Söz Verdim’i, Ece Mumay’ın ‘Peri’si, Emre Aydın’ın ‘Hırka’sı ve Sefo’nun ‘Bilmem mi?’ isimli parçası ekim ayının en beğenilen şarkıları arasında yer alırken, kullanıcılar en fazla Emir Can İğrek’in ‘Kor’, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un ‘Dinle Beni Bi’, Melek Mosso’nun ‘Hayatım Kaymış’ ve Ajda Pekkan’ın ‘Bi’ Tık’ isimli parçalarını paylaştı.

Reynmen, Zeynep Bastık, Arem Özguç ve Arman Aydın’ın birlikte seslendirdiği ‘Yalan’ isimli şarkı da ekim ayının en çok paylaşılanları arasında yer aldı.

En çok dinlenen listelerinde pop müzik zirvede

Dijital müzik platformunda ekim ayında en çok dinlenen tür yine pop oldu. Pop tarzı sırasıyla ‘rap’, ‘oldies’, ‘arabesk’, ‘yeni çıkanlar’, ‘En İyiler / Best Of’ takip etti.

Dijital müzik platformunun editörleri tarafından titizlikle hazırlanan ve dinleyicilere birbirinden farklı alternatifler sunan fizy listelerinde en çok tercih edilenler ise şöyle sıralandı: ‘En Yeniler Yerli’, ‘fizy Pop’, ‘Akustik Mood’, ‘Günün Listesi’, ‘90’lara Dönüş’, ‘Sportif Rock’, ‘Mutlu Şarkılar’, ‘fizy rap’, ‘fizy tatil’.

Ekim’de dijital müzik platformunu en çok dinleyen şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya ve Mersin takip etti.

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