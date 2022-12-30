fizy’de yılın ‘EN’leri belli oldu

Dijital müzik platformu fizy’de 2022 yılında en çok dinlenen, beğenilen ve paylaşılan sanatçı ve şarkılar açıklandı. Bu yıl platformda en çok dinlenen sanatçı Sefo olurken, en çok paylaşılanlar arasında KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım şarkısı ilk sırada yer aldı. Ayrıca platform kullanıcıları en çok Mustafa Ceceli’nin ‘Salıncak’ adlı şarkısını dinledi.

fizy, 2022 yılında da müzik tutkunlarının tercihlerinden biri oldu. Bu yıl platformda en çok dinlenen sanatçılar arasında Sefo ilk sırada yer alırken, platform kullanıcıları en çok Mustafa Ceceli’nin ‘Salıncak’ adlı şarkısını dinledi. Bu yıl en çok beğeniyi KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım şarkısı alırken, aynı şarkı en çok paylaşılanlar listesinde öne çıktı. Yılın en çok aratılan şarkıcısı ise Sefo oldu.

İlk sırada İstanbul var

Bu yıl en çok fizy dinleyen ilk 10 şehir arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’dan sonra platformun en çok dinlendiği şehirler Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Kayseri, Konya ve Gaziantep olarak sıralandı.

En çok dinlenen listeler

2022 yılında platformda en çok rap, pop, arabesk ve alternatif müzik türleri dinlendi. Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, yılın en çok dinlenen listeleri arasında fizy Top 50 Yerli, Eskimeyen Şarkılar, fizy Top 50 Yabancı, Kafamda Sürekli Çalanlar ve fizy Pop dikkat çekti.