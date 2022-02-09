fizy’de Ocak ayında en çok dinlenenler

Ocak ayında fizy’de en fazla dinlenen içeriklerin başında Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem’in ‘Salıncak’, Cem Adrian & Mark Eliyahu’nun ‘Kül’, Uzi’nin ‘Paparazzi’ şarkıları geldi. Müzikseverlerin Ocak’ta en fazla paylaştığı şarkılar arasında ise Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Hoş Geldin’ ve ‘Canın Sağolsun’u yer aldı.

Dijital müzik platformu fizy, yeni yılda da müzik tutkunlarının tercihi olmaya devam ediyor. Paylaşılan bilgilere göre Ocak ayında fizy’de en fazla dinlenen ve beğenilen parçalar arasında Mustafa Ceceli & Nigar Muharrem’in ‘Salıncak’ı, Cem Adrian & Mark Eliyahu’nun ‘Kül’ü, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’un Ebru Yaşar ile seslendirdiği ‘İçime Ata Ata’sı, ve İkilem’in ‘Bu Saatten Sonra’sı yer aldı. INNA’nın ‘UP’, Edis’in ’Arıyorum’, Oğuzhan Koç’un ‘Aşkın Mevsimi’ ve Uzi’nin ‘Paparazzi’ isimli şarkıları da Ocak’ın en çok dinlenen listelerine girdi.

Ocak ayında fizy’li müzik tutkunlarının en çok paylaştığı şarkılar arasında Sinan Akçıl’ın Mustafa Ceceli ve Merve Özbey’le birlikte seslendirdiği ‘Durum Çok Acil’, Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Canın Sağolsun’ ve ‘Hoş Geldin’, Yüzyüzeyken Konuşuruz’un ‘Dinle Beni Bi’ ve ‘Sen Varsın Diye’ şarkıları yer aldı. Tuğçe Kandemir’in ‘Saçlarıma Yıldız Takana’ şarkısı da en çok paylaşılan parçalardan oldu.

Ocak ayında fizy’de en fazla dinlenen isimler Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Edis, Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses, Uzi, Cem Adrian, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç oldu.

fizy’nin en çok dinlenen listelerinden rap yeni yılda zirvede

Platformda Ocak ayında en çok dinlenen tür rap oldu. Rap tarzı sırasıyla ‘Pop’, ‘Best Of’, ‘Klasik Müzik’, ‘Arabesk’, ‘Rock’ ve ’Alternative’ takip etti.

fizy listelerinde en çok tercih edilenler ise şöyle sıralandı: ‘Yepyeni’, ‘2021 Top 50 Yerli’, ‘Parti 2021’, ‘fizy Pop’, ‘Arkada Çalsın’, ‘fizy Rap’, ‘Günün Listesi’, ‘90’lara Dönüş’

Ocak’ta fizy’yi en çok dinleyen şehir İstanbul oldu. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Konya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep takip etti.