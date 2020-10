fizy’de eylül ayında Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendi

Dijital müzik platformu fizy’de Eylül ayının en popüler isimleri; eskimeyen şarkılarıyla Sezen Aksu ve Müslüm Gürses oldu. Platformun en çok dinlenen ve beğenilen şarkısı ‘Nimet’, en çok paylaşılan şarkısı ise Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek’in düeti ‘Dargın’ oldu.

Dijital müzik platformu fizy’de eylül ayında her dönem zevkle dinlenen ve eskimeyen ‘zamansız şarkılar’ın sahibi Sezen Aksu ve Müslüm Gürses,ayın en dinlenen isimleri oldu. Son yıllarda kendine has bir kitle edinen Ziynet Sali de platformun en çok dinlenen isimleri arasında yer aldı. Eylül ayının en çok beğenilen şarkısı ise sosyal medya fenomeni Didomido’nun ‘Nimet’ şarkısı oldu. Ayrıca en fazla Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek’in popüler düeti ‘Dargın’ı paylaştı.

Eylül ayında en fazla ilgi gören isimler arasında Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Ziynet Sali’nin ardından Oğuzhan Koç, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Zeynep Bastık, Ece Mumay, Sura İskenderli ve Ebru Gündeş yer aldı.

En çok tercih edilen tür pop oldu

fizy’de eylül ayında en çok dinlenen türler; pop, rap ve oldies oldu. Dinleyicilerin farklı ruh hallerine hitap eden ve fizy editörlerinin hazırladığı listeler arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: ‘En Yeniler (Yerli)’, ‘Günün Listesi’, ‘fizy rap’, ‘fizy pop’, ‘En Yeniler (Yabancı)’, ‘#EvdeHayatVar pop’, ‘Atarlı Şarkılar’, ‘Pop Kış’, ‘Koş fizy Koş’.

Eylül ayında dijital müzik platformunu en çok dinleyen şehirlerin arasında İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır ve Samsun yer aldı.