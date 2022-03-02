Filmlerin kardan beyaz perdede izleneceği festival başlıyor

Çıldır Gölü üzerinde tamamen kardan inşa edilen beyaz perde üzerinde film gösterimlerinin yapılacağı Kardan Perde Film Festivali, 3 Mart’ta başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT’nin desteklediği Kardan Perde Film Festivali, Ardahan Belediyesi, Çıldır Belediyesi ve SERKA Ajans’ın lojistik katkıları ile hayata geçirilecek. Film Yönetmenleri Derneğince organize edilen festivalin açılışı Tuncel Kurtiz’in başrolünde olduğu İnat Hikayeleri filminin gösterimiyle başlayacak. Bölge halkının katılımının yanında geleneksel kültür etkinlikleri ile zenginleştirilerek olan festival, her akşam bir gala şeklinde devam edecek. İlki düzenlenecek olan festivalde Çıldır, Ardahan ve Kars bölgelerinde çekilmiş filmlerden bir seçki seyirciyle buluşacak. Önümüzdeki yıllarda uluslararası katılımların da olacağı ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen festival 7 Mart’a kadar devam edecek.

Çıldır Gölü üzerinde ve Ardahan merkezinde kurulan iki kar perdede dönüşümlü olarak her akşam bir gösterimin yapılacağı festivalde Reis Çelik’in İnat Hikayeleri, Zeki Demirkubuz’un Kader, Murat Saraçoğlu’nun Deli Deli Olma, Faruk Hacıhafızoğlu’nun Kar Korsanları, Atalay Taşdiken’in Kar Kırmızı, Rıza Sönmez’in Orhan Pamuğa Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var, Mustafa Karadeniz’in Çınar ve Ankara Sinema Derneği Yönetmenleri’nin Kars Hikayeleri adlı filmleri gösterilecek. Gündüz seanslarında ise Çıldır ve Ardahan’da kapalı salonlarda belgesel gösterimleri ve söyleşiler yapılacak.

Festivalde yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek kar perde gösterimlerinin yanı sıra göl üzerinde kısa yürüyüş maratonu, Şeytan Kalesi yolculuğu ve Aşıklar Gecesi gibi etkinlikler de düzenlenecek.