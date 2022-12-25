Filmdeki kostümüyle sokağa çıktı, Adanalıları korkuttu

Hayvan haklarını konu alan komedi-aksiyon türündeki ‘Dikkat Köpek Var’ filmi, 30 Aralık’ta vizyona girecek. Filmin en dikkat çekici karakteri olan ‘Gölge’ karakterini canlandıran Adanalı tiyatro ve sinema oyuncusu Ergün Özfırıncı, tanıtım için ilginç bir yönteme başvurarak kostümle sokağa çıkınca görenleri korkuttu.

Yapımcılığını aynı zamanda başrol oyuncusu Nusret Toplar’ın üstlendiği ‘Dikkat Köpek Var’ filminin yönetmenlik koltuğunda Ece İşbilen Dağa ve Deniz Cem Dağ oturuyor. Filmde ‘Gölge’ karakterini canlandıran Ergün Özfırıncı, kullandığı kostümü ve özel olarak tasarlanan bastonuyla cadde ve sokaklarına çıkınca Adanalılara korku dolu anlar yaşattı. Pelerinin kapüşonunu yüzünü tamamen kapatacak şekilde başına geçiren Özfırıncı, zaman zaman bastonunu da sert bir şekilde yere vurarak sokakta yürüdü. Bu duruma anlam veremeyen vatandaşlar korkup uzak dururken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Otobüs durağında bekleyen ortaokul öğrencilerinin yanına giden Özfırıncı, çocukların ilgi ve merak dolu bakışlarının da odağı oldu. Öğrencilerin “Bu kim, niye böyle giyinmiş. Deli mi ne” gibi sözleriyle karşılaşan Özfırıncı, daha sonra durağa yanaşan bir otobüse bindi. Ücreti ödeyip boş bulduğu koltuğa oturan Özfırıncı, hemen karşısındaki yaşlı kadından “Bu kim, Azrail gibi gelip karşıma oturdu” tepkisini aldı. Yaşlı kadın ve araçtaki diğer yolcular, olayın aslını öğrenince ise gülme krizine girdi.

Özfırıncı, ‘Dikkat Köpek Var’ filminde ‘Gölge’ karakteri olarak hedef aldığı ‘Bal’ adlı köpeğin film boyunca ‘Adana kebabı’ yemesinden yola çıkıp, kentteki kebapçılara da şok bir baskın düzenledi. Kostümüyle ocak başına geçip denetim yapan Özfırıncı, sonrasında şişleri eline alıp kendine servis yaptı, kebap ustası Salih Oral’ın elinden yemek yedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergün Özfırıncı, “Dikkat Köpek Var filmine dikkat çekmek için böylesi bir yönteme başvurdum. Filmde ‘Gölge’ adında kötü ve cani ama bir o kadar da komik bir adamı canlandırıyorum. Üzerimdeki kostüm özel olarak tasarlandı. Azrail kostümü gibi bir şey. Filmde hedefimde olan ‘Bal’ adlı köpek, Adana kebabını çok seviyor. Film boyunca Adana dürüm yiyor. Bal’ı da Adana’ya getirip birlikte kebap yiyeceğiz” dedi.

Özfırıncı, “Adana’da cadde ve sokaklarda kostümümle yürüdüm. İnsanlar beni ilk başta Azrail sanıyor. Beni görünce korkup kaçanlar da vardı; küfür edip hakarette bulunanlar da. Komik bulup yanıma gelip de selam verenler de oldu ama genelde sevimli buldular. Otobüse bindim, yaşlı bir teyze ‘Bu kim, Azrail gibi karşıma oturdu’ derken, hemen arkasındaki amca da ‘Azrail ile birlikte geziyorum’ diye benimle fotoğraf çekildi” diye konuştu.

Ergün Özfırıncı, “Yasak ırk konusuna dikkat çeken filmle birlikte köpeğin ırkına, boyuna, duruşuna değil de eğitimine ve yetiştirilme biçimine bakılması gerektiğine vurgu yapıyoruz. Ne yazık ki hala devam eden köpek dövüşlerinden yola çıkıp, bu konuda hayvanlara yönelik şiddete sessiz kalınmaması çağrısında bulunuyoruz. Son günlerde sokak hayvanları ve barınaklarda yaşanan tatsız olaylara bu film ‘bal’ gibi gelecek” yorumunu yaptı.