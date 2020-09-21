FilmBox ekranlarında eylül’e özel aile filmleri

Eylül ayının son haftasında, 23 – 28 Eylül tarihleri arasında, sıcacık öyküleriyle tüm aileye hitap eden 6 kaliteli film, iyi filmlerin adresi FilmBox ekranlarında izleyicilere sinema zevki yaşatacak.

Mektup Yazarı (The Letter Writer) – 23 Eylül Çarşamba - Saat: 14:15

Çarşamba günü ekrana gelecek bu ödüllü film, isyankar ve sorunlu bir genç olan Maggy Fuller’ın öyküsünü anlatıyor. Bir gün posta kutusunda, meçhul bir hayranından gelen, övgü dolu sözler içeren bir mektup bulan Maggy, hakkında söylenecek bu kadar harika şey olabileceğini hayal bile edemediğini fark ediyor. Mektubun gizemli yazarını bulmak için yaptığı araştırma onu, asla karşılaşmadığı bir dinlenme evinde yaşayan, yaşlı bir adama götürüyor. İlk kez gördüğü bu yaşlı adamın, kendini hayatındaki diğer herkesten çok daha iyi tanıdığını fark ediyor.

Sihirli Ahududu (Raspberry Magic) – 24 Eylül Perşembe – Saat: 20:10

Perşembe gecesi, haftanın bir diğer ödüllü filmi ekranlarda olacak. Bu güzel komedi, babasını ailesinden ayrıldıktan sonra geri getirmek için bilim yarışmasını kazanmak zorunda olduğunu düşünen bir çocuğun ve ailesinin öyküsü. Ailesindeki sorunlardan dolayı kendisini suçlu gören 11 yaşındaki Monica Shah, annesi derin bir depresyona girdiğinde onun sorumluluğunu yükleniyor. Güzel bir ormanın derinliklerinde gerçekleşen deney, ahududuların daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için Monica’nın dokunma terapisi kullanılmasını içerir. Büyümeye gerçekten yardımcı olacak şey doğa mıdır yoksa terbiye midir? Fark eder mi? Ailesiyle yaşadığı inişler ve çıkışlar ile bunun karmaşık bir soru olduğunu ve yanıtının o kadar basit olmadığını öğrenir.

Şanslı Fil (My Lucky Elephant) – 25 Eylül Cuma – Saat 12:20

Cuma günü öğle saatlerinde, bir çocuk ve bir hayvanın dostluğu, güzel bir filmle ekranlara geliyor. Balta girmemiş ormanlar ve vahşi hayvanların bulunduğu uzak bir diyarda tek başına yetim bir çocuk yaşamaktadır. İçten içe o da bir dosta ihtiyacı olduğunu bilmektedir. Bir gün karşısına Lucky isminde bir fil çıkar. İkili birlikte maceradan maceraya atılacaklardır.

Futbolcu Dadı (Soccer Nanny) – 26 Eylül Cumartesi – Saat 16:55

Milletçe çok sevdiğimiz futbol, Cumartesi öğleden sonra farklı bir anlatımla ekranlarımıza geliyor. Helen Hazelton, iki oğlu için bir bakıcı işe alıyor. Ancak bakıcı Oddmund, aynı zamanda Norveçli bir futbol oyuncusu. Eve neşe getiren Oddmund, futbol aşkını yaşadıkları küçük Kansas kasabasına da yayıyor.

Maceracı İzciler (Adventure Scouts) – 27 Eylül Pazar – Saat 17:20

Pazar öğleden sonra ekranlara gelecek “Maceracı İzciler”, ailelerini kurtarmaya çalışan gençlerin eğlenceli serüvenini anlatıyor. İzciler, bir kamp gezisinden döndüklerinde küçük kasabalarının motosikletli bir çete tarafından ele geçirildiğini fark ediyorlar. Hemen direnişe geçen izciler, sadece izcilik bilgilerini ve kamp ekipmanlarını kullanarak, pek de zeki insanlar olmayan çete üyelerini tek tek alaşağı ediyor, aileleriyle yeniden bir araya gelip toplumun gurur hissini yeniden sağlıyorlar.

Şanslı Ejderha (The Lucky Dragon) – 28 Eylül Pazartesi – Saat 11:30

Pazartesi öğleden hemen önce ekranlara gelecek film, afacan bir ejderhanın seyahatini takip eden masalsı bir öykü anlatıyor. Mitolojik varlıklar tarafından bir fani olmakla cezalandırılıp dünyaya gönderilen Çinli bir genç ejderha, kötü güçler gerçek kimliğini keşfedene kadar garip bir ülkeye gitmek zorunda. Öte yandan, kötüler kadar iyi güçler de peşinde, çünkü o, sahibine evreni kontrol etme gücü verecek sihirli kılıcı bulabilecek tek kişi. Kılıç yanlış ellere düşmeden önce bulunabilecek mi? Afacan çocuk, yeniden bir ejderha olabilecek mi?

FilmBox izlemek isteyen sinema severler, seçkin TV platformları TV+ Kanal 20, KabloTV Kanal 336, D-Smart Kanal 19 ve Vodafone TV üzerinden kanala ulaşabiliyor. FilmBox içeriklerine ayrıca, FilmBox Live websitesi ve uygulaması kullanılarak bilgisayar, tablet ve mobil telefon ekranlarından da ulaşılabiliyor.

SPI International, FilmBox'un yanı sıra Türkiye’de yayın yapan diğer kanallarıyla da kaliteli yapımlar sunuyor. SPI International bünyesinde, ülkemizin yanı sıra 25 ülkede 30 milyon kişiden oluşan geniş bir abone kitlesine ulaşan FilmBox, popüler TV dizileri, gişe rekorları kıran Hollywood filmleri, yılların eskitemediği klasikler ve gibi farklı türlerde içerik sunuyor. SPI International kanalları arasında, dövüş sporu kanalı FightBox, adrenalin sporu yarışmalarını ekrana taşıyan Fast&FunBox, ödüllü belgeseller sunan DocuBox, dünyanın ilk HD moda kanalı olan FashionBox yer alıyor.