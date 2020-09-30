FIFA 21 çıktı mı? Ne zaman çıkacak? FIFA 21 çıkış tarihi, fiyatı ve sistem gereksinimleri

Oyun tarihinin en çok indirilen ve oynanan spor oyunu olan FIFA serisi, yeni oyununu çıkarmaya hazırlanıyor. Her yıl oyuncularla buluşan oyun serisi bu yılda FIFA 21 adıyla oyuncuların karşısına çıkacak. Merakla beklenen oyunun çıkış tarihi, fiyatı ve sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, FIFA 21 çıktı mı? Ne zaman çıkacak? FIFA 21 çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar...

FIFA 21 ÇIKTI MI? NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 21 henüz çıkmadı. Kısa süre içerisinde oyunseverlerle buluşacak olan futbol oyunu serisi, 9 Ekim'de raflardaki ve dijital mağazalardaki yerini alacak. Türkiye'de dünya ile aynı anda satışa sunulacak olan oyunun ülkemizdeki fiyatları şöyle:

PC Steam Standart Sürüm: 419,99 TL

Xbox One Standart Sürüm: 497,50 TL

PS4 Standart Sürüm: 499,90 TL

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 7/8.1/10 64-Bit

: Windows 7/8.1/10 64-Bit İşlemci : Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi / Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi

: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi / Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Radeon HD 7850 veya daha iyisi /GeForce GTX 660 veya daha iyisi

: Radeon HD 7850 veya daha iyisi /GeForce GTX 660 veya daha iyisi Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10 64-Bit

: Windows 10 64-Bit İşlemci : FX 8150 @3.6GHz veya daha iyisi / Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyisi

: FX 8150 @3.6GHz veya daha iyisi / Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyisi Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Radeon R9 270x veya daha iyisi /GeForce GTX 670 veya daha iyisi

: Radeon R9 270x veya daha iyisi /GeForce GTX 670 veya daha iyisi Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

FIFA 21'i EA Play sistemi ile daha ucuza ve daha erken bir tarihte oynamanın da imkanı bulunuyor. Peki EA Play ile FIFA 21 oynamak için ne yapmak gerek?

FIFA 21 EA PLAY NASIL İNDİRİLİR?

EA Games'in yapımcılığını üstlendiği FIFA 21'i EA Play abonelik servisi ile daha uygun bir fiyata oynamak mümkün. Aylık abonelik sistemi olan EA Play, EA Games'in yayıncılığını yaptığı birçok oyunu içerisinde barındırıyor. Bu servise aylık ya da yıllık üye olarak birçok oyunu tek ücret ödeyerek deneme şansına sahip olabilirsiniz. FIFA 21'de EA Play ile çıkış tarihinden 1 hafta önce oynama şansı sunuyor.

EA Play'e 29 TL gibi bir ücretle üye olarak FIFA 21'i erken oynama şansına sahip olabilirsiniz. EA Play Steam sayfasına gitmek için tıklayınız.